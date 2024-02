lotes têm carros, celulares, pedalinho e ‘traje transformer’

No dia 29 de fevereiro, a Alfândega da Receita Federal do Porto de Santos (SP) realiza mais uma leilão com mercadorias e veículos apreendidos ou abandonados. O leilão da Receita tem um total de 100 lotes, que incluem carros, celulares, eletroeletrônicos, pedalinho e até um traje transformer com luz de led.

O leilão da Receita será realizado de forma eletrônica. Os lances devem ser feitos para os lotes fechados — ou seja, um conjunto de determinados itens.

As propostas de valor para o leilão só podem ser feitas de forma online, das 8h do dia 21 de fevereiro até as 21h do dia 28 de fevereiro.

A sessão está prevista para começar às 9h do dia 29 de fevereiro, com a classificação e ordenação das propostas. Os lances são liberados a partir das 10h do mesmo dia.

A participação no leilão eletrônico por pessoas físicas e pessoas jurídicas se dará por meio do serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) mediante o uso de identidades digitais da conta gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

O lote mais barato é o de número 73, que pode ser arrematado a partir de R$ 250 e contém um patinete elétrico.

O lote mais caro é o de número 69, que pode ser adquirido por, no mínimo, R$ 550 mil. Ele conta com mais de 4 mil fones de ouvido conectados por bluetooth, entre outros itens, e só pode ser arrematado por pessoas jurídicas.

No lote 93 do leilão da Receita, na categoria vestuário, há um traje artificial de robô transformer com luz em led, tamanho adulto, por R$ 1 mil.

As pessoas físicas podem fazer lances nos seguintes lotes:

3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 61, 66, 73, 74, 80, 81, 85, 93 e 94.

Já as pessoas jurídicas podem apresentar propostas de compra para todos os lotes.

Itens disponíveis no Leilão da Receita

bolsas;

mochilas;

pochetes;

carteiras;

peças e acessórios variados para veículos;

acessórios para smartphones;

smartphones;

smartwatches (relógios inteligentes);

telescópios;

câmeras;

fones de ouvido com fio;

fones de ouvido conectados por bluetooth;

escovas de carvão;

liquidificadores;

tapetes;

aspiradores de pó;

utensílios domésticos;

pedras de mármore;

máquinas de waffle;

skate elétrico;

lâmpadas;

vasos e outros itens decorativos;

cortes de tecido;

jaquetas;

calças;

bermudas;

sapatos;

carros;

notebooks;

tablets;

um caminhão;

componentes eletrônicos para impressoras;

peças e itens médico-hospitalares;

peças e acessórios para bicicletas;

artigos esportivos;

perfumes;

bicicleta;

peças e acessórios para video-games;

cabides;

patinete elétrico;

discos de vinil;

óculos;

CDs e DVDs;

brinquedos;

um pedalinho;

uma motosserra;

lanternas;

talheres;

uma cabine de sauna;

máquina de embalagem para alimentos;

geladeiras e freezers portáteis;

pranchas de surf;

traje transformer com luz de led;

barraca de teto para automóveis;

e produtos químicos.

Quem pode participar do leilão?

Pessoas físicas podem participar do leilão da Receita sob os seguintes critérios:

ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada;

ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF);

ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Já para pessoas jurídicas, os critérios são os seguintes:

ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);

ou, no caso do responsável da empresa ou de seu procurador, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Como participar do Leilão da Receita?

Para participar do leilão da Receita apresentando um lance, o interessado precisa seguir os seguintes passos: