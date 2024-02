Encontrado o baixo roubado de Paul McCartney há 52 anos

Quem presta atenção nessas coisas já viu Paul McCartney tocando um baixo Rickenbacker. É uma das marcas mais famosas do mundo e, só para citar um exemplo, o beatle aparece com um deles na capa da compilação All The Best, de 1987.

Mas quem realmente se liga nessas coisas sabe muito bem que o baixo Rickenbacker nunca foi o predileto de Paul McCartney. O instrumento que ficou conhecido como o baixo de Paul é o da marca Hofner, de fabricação alemã.

Claro que Paul McCartney possui vários baixos Hofner. Um desses instrumentos, que ele comprou na Alemanha em 1961 e com o qual gravou alguns dos primeiros clássicos dos Beatles, foi roubado em 1972 e, desde então, estava desaparecido.

O próprio Paul procurou o fabricante para ajudá-lo a recuperar o instrumento, tomando como referência as características do Hofner perdido e seu número. Por outro lado, desde 2018 havia uma campanha para que o baixo voltasse às mãos do seu legítimo dono.

As iniciativas deram certo e, na última quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024, foi noticiado que o baixo estava guardado num sótão e que de lá saiu para ser devolvido a Paul McCartney. Por enquanto, não há detalhes sobre como se deu o roubo nem sobre o caminho que o instrumento percorreu em mais de meio século.

Fica para os músicos a opinião sobre a qualidade desse instrumento. Mas uma coisa é certa: o baixo Hofner só é o baixo Hofner porque foi adotado por Paul McCartney.