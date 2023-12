Portal da Transparência divulga editais de concursos públicos com 300 vagas para a Semob e Guarda Civil

30/11/2023 |

A Prefeitura de João Pessoa está com 300 vagas para dois concursos públicos, sendo 200 para a Guarda Civil Metropolitana e 100 para agentes de mobilidade da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP). Os editais podem ser conferidos no Portal da Transparência Pública. As inscrições começaram nesta quinta-feira (30), com taxa de R$ 100 para ambos os cargos, e deverão ser realizadas até o dia 8 de janeiro.

As informações estão na aba Concursos do Portal da Transparência Pública, e podem ser acessadas aqui:

– cargo de Guarda Civil Municipal: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/concursos?id=8

– cargo de Agente de Mobilidade Urbana: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/concursos?id=9

De acordo com a técnica municipal de Controle Interno, Juliana Vaz, a publicação desses editais e dos demais dados relativos aos respectivos concursos públicos no Portal da Transparência Pública é uma forma de promover maior transparência dos dados. “A publicação e divulgação dessas informações é uma forma de fomentar o controle social, promovendo transparência e fortalecendo o acesso a informações públicas”, destacou.

Além das informações sobre o edital do concurso público, no Portal da Transparência, o cidadão poderá ter acesso à outras como, valor arrecadado nesses editais, assim como, os dados relativos à licitação desses certames. Em João Pessoa, para ampliar o controle social, o cidadão tem acesso no Portal de Transparência Pública às informações detalhadas dos gastos públicos da administração municipal, bem como da prestação de contas para os cidadãos.