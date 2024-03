Após impasse, Sargento Neto é escolhido novo líder da oposição ao governo na ALPB

O deputado estadual Sargento Neto (PL) foi escolhido como novo líder da bancada de oposição ao governo João Azevêdo (PSB) na Assembleia Legislativa da Paraíba. O vice-líder é George Morais (União Brasil).

Sargento Neto vai substituir o deputado Walber Virgolino (PL), que desde o início do ano legislativo vinha tentando equacionar dentre os 11 integrantes da bancada quem poderia representar o grupo ao longo do ano, em especial durante a após o período eleitoral.

O principal impasse, apurou o Conversa Política, seriam as articulações internas, com possíveis migrações de alguns parlamentares para a base governista por conta do processo eleitoral. Cida Ramos e Caio Roberto, por exemplo, voltaram aos trabalhos na base do governo.

Apesar de ser da ‘bancada da bala’, o novo líder da oposição tem uma postura mais moderada que Wallber em seus pronunciamentos no parlamento. Hoje, ao usar a tribuna da Casa, disse que pretende fazer uma “oposição propositiva”.

“Vamos fazer o que a população tanto quer de nós deputado: cobrar e fiscalizar. Faremos uma oposição propositiva, que mostra onde está o problema, mas também aponta a solução”, assegurou.