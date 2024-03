ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS COPA VERDE 2024, HOJE (12/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Vila Nova x Rio Branco é válida pela COPA VERDE. A bola rola HOJE (12/03) às 19:30 hs (horário de Brasília). A partida tem Vila como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A transmissão é feita AGORA DAZN e dos times Paraenses na disputa, aconteceram pela TV CULTURA PA.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos DE hoje.

JOGOS DE HOJE

19:30 Vila Nova 2 x 0 Rio Branco-ES

A Copa Verde de 2024 está prestes a receber sua estreia do Vila Nova, que enfrentará o Rio Branco-ES na próxima terça-feira (12) pela 2ª fase do torneio. O jogo está marcado para as 19h30 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO), e os ingressos já estão disponíveis para venda.

Este será um confronto único, onde o vencedor avançará para as quartas de final da competição. O Rio Branco-ES chega embalado por uma vitória na 1ª fase sobre o Real Noroeste.

Para os torcedores que desejam assistir à partida, os ingressos estão à venda com os seguintes valores:

– SETOR B:

20,00 (inteira) / 10,00 (meia-entrada)*

– SETOR A:

60,00 (inteira) / 30,00 (meia-entrada)*

Os ingressos de meia-entrada podem ser adquiridos apresentando a camisa do Vila Nova F.C. ou a Carteira ID Jovem.

Para os torcedores do time visitante, no SETOR C, os valores são os mesmos do SETOR A.

Além disso, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, todas as torcedoras terão entrada gratuita na partida, com liberação direta na catraca. Os sócios-tigrão também têm benefícios, podendo levar um acompanhante gratuitamente, com retirada antecipada do ingresso na Loja Nação Colorada.

Crianças até 12 anos não pagam em qualquer setor, diretamente na catraca, e há gratuidades por lei, com retirada antecipada na Loja Nação Colorada, exclusivamente para sócios-tigrão associados aos planos RUBI, OURO e PRATA.