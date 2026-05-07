Pesquisa do Procon-JP em supermercados para preço do café encontra diferença de até R$ 20

Consultar a pesquisa para preços do café realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) em supermercados pode significar uma economia bem substancial para o consumidor, uma vez que a diferença chega a R$ 20, a exemplo do café solúvel Intense L’or (vidro) 130g, que está com preços entre R$ 31,99 (Latorre – Torre) e R$ 51,99 (Manaíra – Manaíra), variação de 62,52%.

A maior variação de todo levantamento, no entanto, ficou com o café solúvel São Braz (sachê) 40g, 81,64%, que está oscilando entre R$ 5,50 (Super Box Brasil – Geisel) e R$ 9,99 (São João – Centro), diferença de R$ 4,49. A pesquisa do Procon-JP foi realizada nesta segunda-feira (26), em 17 estabelecimentos, e traz preços de 40 itens, a exemplo do café em pó, solúvel (granulado), à vácuo e descafeinado.

A pesquisa registra duas outras diferenças bem significativas: a do café Três Corações à vácuo 100% Gourmet Arábica Sul de Minas 250g, R$ 15,09, comercializado entre R$ 29,90 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 44,99 (Latorre – Torre), variação de 50,47%; seguido do descafeinado Especial São Braz 250g, R$ 13,49, com preços entre R$ 26,50 (Super Box Brasil – Geisel) e R$ 39,99 (Manaíra – Manaíra), variação de 50,91%.

Outras variações – O Procon-JP encontrou, ainda, outras duas grandes variações no preço do café, a exemplo do solúvel Dolca (sachê) 40g, 80,16%, que oscila entre R$ 4,99 (Rede Compras – Aeroclube e Menor Preço – Bairro dos Estados) e R$ 8,99 (Carrefour – Bancários), diferença de R$ 4; e no Pilão tradicional (sachê) 40g, 58%, que está com preços entre R$ 5,69 (SuperFácil – Água Fria) e R$ 8,99 (O Cestão – João Paulo II), diferença de R$ 3,30.

Os supermercados – A pesquisa levantou preços nos seguintes supermercados: Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Manaíra (Manaíra); Bemais e Carrefour (Bancários); Hiper Mateus (Altiplano); Assis (Mangabeira VIII/Cidade Verde); Latorre (Torre); Super Box Brasil e Atacadão (Geisel); Rede Compras (Aeroclube); SuperFácil (Água Fria); Aquarius (Jaguaribe); O Cestão (João Paulo II); Varejão do Preço (Rangel); Varejão (Varjão); e São João (Centro).