Governo da Paraíba e Banco Mundial realizam missão do Projeto de Segurança Hídrica e acompanham avanços da setorização — Governo da Paraíba

Representantes do Governo da Paraíba e do Banco Mundial participaram, nesta segunda-feira (18), em Cabedelo, de uma missão de supervisão e acompanhamento das ações do projeto Água na Medida: controle e eficiência. A agenda teve como principal objetivo avaliar o progresso das intervenções em execução, analisar aspectos técnicos e operacionais e alinhar estratégias voltadas à continuidade e ao aprimoramento das atividades desenvolvidas pela Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (Cagepa).

Durante a visita técnica, os representantes do Banco Mundial destacaram positivamente o avanço das obras e reconheceram a condução eficiente da gestão contratual e operacional do empreendimento, evidenciando o comprometimento institucional com a sustentabilidade, a eficiência operacional e a ampliação da qualidade dos serviços de abastecimento de água prestados à população.

A agenda da tarde contou com reunião no formato híbrido, para análise do progresso do projeto, presidida pela secretária executiva de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Processo de Aceleração do Crescimento, Virgiane Melo, com a participação do presidente da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (Cagepa), Marcus Vinicius; do presidente da Agência Estadual de Gestão das Águas (Aesa), Porfírio Loureiro; do gerente do projeto no Banco Mundial, Alfonso Alvestegui, entre outros técnicos da administração estadual e do BM.

Nesta terça (19) e quarta-feira (20), as equipes se reúnem em Monteiro, onde discutem aspectos sociais, ambientais, de segurança, entre outros, além de visitar as obras do Ramal Cariri, que seguem em ritmo acelerado, com previsão de conclusão até o final de 2026. A obra é dividida em três sessões. A primeira já se encontra com 97% concluída, a segunda com 66% e a terceira, com 25% de execução.

A previsão é que sejam atendidos inicialmente os municípios de Monteiro, Sumé, Prata, Ouro Velho e Amparo.

O sistema adutor percorrerá 18 municípios, terá capacidade de 410 litros por segundo, contará com 369 quilômetros de extensão com tubulação de 100 a 600 mm e 13 estações de bombeamento. O investimento é superior a R$ 432,5 milhões, com recursos de financiamento com o Banco Mundial. Após a conclusão o Ramal Cariri vai atender os municípios de Monteiro, Prata, Ouro Velho, Sumé, Amparo, Serra Branca, Livramento, São José dos Cordeiros, São João do Cariri, Parari, Desterro, Teixeira, Cacimbas, Taperoá, Santo André, Gurjão, Assunção e Junco do Seridó, beneficiando uma população de 142 mil pessoas.

A missão prossegue na quinta (21) e sexta-feira (22), em João Pessoa, com balanço das atividades, recomendações, quadro de indicadores e metas, aspectos críticos do projeto, plano de ação e cronograma.