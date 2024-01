Concurso Nacional Unificado: edital, inscrições e vagas

O Concurso Nacional Unificado foi instituído pelo governo federal após publicação de um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que institui o chamado de “Enem dos concursos”. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União no dia 29 de setembro.

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) definiu a empresa Fundação Cesgranrio como banca organizadora responsável pela aplicação da prova, a ser realizada simultaneamente em 220 cidades do Brasil para seleção de 6.640 novos servidores, em 21 órgãos do governo federal.

Na Paraíba, as provas vão ser realizadas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Sousa. Confira a lista completa de cidades.

O que é o Concurso Nacional Unificado?

É uma iniciativa proposta pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos aos outros órgãos do governo federal.

O concurso nacional unificado consiste em um modelo de realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.

Esse modelo unificado agiliza a contratação de servidores reconstruindo a capacidade dos órgãos após a perda de 73 mil servidores ao longo dos últimos seis anos.

Como vai funcionar o Concurso Nacional Unificado?

O Concurso Nacional Unificado será organizado a partir da realização de um mesmo certame em aproximadamente 220 cidades ao mesmo tempo. A inspiração para este modelo é o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que já esteve em 1.727 municípios com aproximadamente 5,1 milhões de inscritos.

Pagando uma única taxa de inscrição, os candidatos poderão concorrer a várias vagas disponíveis em órgãos federais, desde que sejam de uma mesma área de atuação.

A proposta é realizar o concurso unificado para preencher 6.640 vagas no serviço público federal (veja a lista abaixo).

O governo também pretende usar a prova para criar uma “transição” para um modelo periódico e unificado, a exemplo da função atual do Enem para acesso a universidades federais.

O Concurso Nacional Unificado prevê o estabelecimento de uma estrutura de governança sob a coordenação do MGI, em parceria com órgãos como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Advocacia-Geral da União (AGU). Além disso, o arranjo prevê a participação de comissões setoriais formadas por representantes de cada órgão ou entidade envolvidos. Contaremos também com a presença da Controladoria Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU) como observadores externos durante todo o processo.

O Ministério da Gestão informou que a adesão ao “Enem dos concursos” será realizada por meio de assinatura de termo entre o órgão ou a entidade interessada e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. “O termo de adesão estabelecerá o plano de trabalho a ser seguido pelas partes; e as obrigações comuns e específicas. A adesão poderá abranger todos os concursos autorizados para o órgão ou a entidade aderente”, acrescentou o Ministério da Gestão.

Ainda de acordo com a pasta, os custos de realização do concurso serão rateados entre os órgãos e as entidades da Administração pública federal direta, autárquica e fundacional aderentes. Os critérios para o rateio serão definidos posteriormente.

Seleção dos municípios

Para a seleção dos 220 municípios, foram consideradas a densidade populacional, o raio de influência microrregional de cidades médias e grandes e as facilidades de acesso entre elas. Assim, foram selecionadas cidades e arranjos populacionais com mais de 100 mil habitantes conforme dados do IBGE.

Para a Região Norte, foram consideradas cidades e arranjos populacionais com mais de 50.000 habitantes. Foram excluídas cidades e arranjos populacionais com mais de 200 mil habitantes, mas muito próximos de outros arranjos mais relevantes regionalmente.

Caso o município selecionado não tenha estrutura suficiente para a realização do concurso, as provas serão aplicadas em cidades próximas.

Cronograma do Concurso Nacional Unificado

A adesão dos órgãos ao Concurso Nacional Unificado é voluntária e, segundo o cronograma do Ministério da Gestão, deverá ser realizada até o dia 29 de setembro. O edital tem previsão de ser publicado em 10 de janeiro de 2024. A Fundação Cesgranrio vai ser a banca organizadora.

A prova tem data provável no dia 5 de maio de 2024. Neste dia serão realizadas as provas objetivas com matriz comum a todos os candidatos; provas específicas e dissertativas por área de atuação governamental. Os resultados gerais da primeira fase devem ser divulgados até o final de julho de 2024 e o início dos cursos de formação em agosto.

Confira o cronograma:

Inscrições: 19/01 a 09/02/2024 Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024 Divulgação dos cartões de confirmação: 29/04/2024 Aplicação das provas: 05/05/2024 Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024 Divulgação final dos resultados: 30/07/2024 Início da convocação para posse e cursos de formação: 05/08/2024



Edital do Concurso Nacional Unificado

O edital do concurso está previsto para ser divulgado no dia 10 de janeiro de 2023.

Serão oito documentos – um para cada bloco temático (área de atuação) nos quais os candidatos podem se inscrever:

Infraestrutura, Exatas e Engenharias (727 vagas)

Tecnologia, Dados e Informação (597 vagas)

Ambiental, Agrário e Biológicas (530 vagas)

Trabalho e Saúde do Servidor (971 vagas

Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (1.016 vagas)

Setores Econômicos e Regulação (359 vagas)

Gestão Governamental e Administração Pública (1.748 vagas)

Nível Intermediário (692 vagas)

Vagas disponíveis, áreas e possíveis salários

Ao todo, serão ofertadas 6.640 vagas no serviço público federal em 21 órgãos.

Carreira Vagas Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) 150 R$20.924,8 Analista de Infraestrutura (AIE) 300 R$12.982,2 Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS 360 R$8.011,96 Analista em Tecnologia da Informação (ATI) 300 R$5.488,7 Analista Técnico-Administrativo 190 R$5.488,7 Economista 27 R$6.804,55 Psicólogo 2 R$6.804,55 Estatístico 12 R$6.804,55 Técnico em Comunicação Social 10 R$6.804,55 Técnico em Assuntos Educacionais 2 R$6.804,55 Arquivista 16 R$6.804,55 Arquiteto 14 R$6.804,55 Engenheiro 68 R$6.804,55 Bibliotecário 4 R$6.804,55 Contador 5 R$6.804,55 Médico 20 R$7.314,2 Analista de Comércio Exterior (ACE) 50 R$20.924,8 Analista Técnico-Administrativo 50 R$5.488,7 Economista 10 R$6.804,55 Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários 30 R$16.413,35 Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia 40 R$16.413,35 Auditor-fiscal federal agropecuário 200 R$15.897,33 Analista em Ciência e Tecnologia 40 R$6.662,68 Tecnologista 40 R$6.662,68 Agente de atividades agropecuárias 100 R$7.436,29 Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal 100 R$7.436,29 Técnico de laboratório 40 R$7.436,29 Analista Administrativo 137 R$5.212,29 Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário 446 R$5.212,29 Engenheiro Agrônomo 159 R$7.296,23 Analista em Ciência e Tecnologia 296 R$6.662,68 Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS 40 R$8.011,96 Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais 50 R$7.938,73 Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS 70 R$8.011,96 Indigenista Especializado 152 R$6.499,57 Administrador 26 R$6.499,57 Antropólogo 19 R$6499,57 Arquiteto 1 R$6.499,57 Arquivista 1 R$6.499,58 Assistente Social 21 R$6.499,59 Bibliotecário 6 R$6.499,60 Contador 12 R$6.499,61 Economista 24 R$6.499,62 Engenheiro 20 R$6.499,63 Engenheiro Agrônomo 31 R$6.499,64 Engenheiro Florestal 2 R$6.499,65 Estatístico 1 R$6.499,66 Geógrafo 4 R$6.499,67 Psicólogo 6 R$6.499,57 Sociólogo 12 R$6.499,58 Técnico em Assuntos Educacionais 2 R$6.499,59 Agente em Indigenismo 152 R$5.331,31 Técnico em Comunicação Social 10 R$6.499,57 Tecnologista 220 R$6.662,68 Analista Técnico Administrativo 100 R$5.488,7 Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS 30 R$8.011,96 Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) 900 R$22.921,71 Analista Administrativo 15 R$12.953,29 Especialista em Previdência Complementar 25 R$14.010,09 Especialista em Regulação de Saúde Suplementar 35 R$16.413,35 Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas 275 R$8.453 Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas 312 R$8.453 Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas 8 R$9.372,87 Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas 300 R$3.741,84 Administrador 154 R$6.761,72 Arquiteto 5 R$6.761,72 Arquivista 2 R$6.761,72 Analista Técnico-Administrativo 90 R$5.488,7 Contador 47 R$6.761,72 Economista 35 R$6.761,72 Engenheiro 18 R$6.761,73 Estatístico 7 R$6.761,73 Médico 3 R$8.420,02 Psicólogo 10 R$6.761,72 Técnico em Assuntos Educacionais 20 R$6.761,72 Técnico em Comunicação Social 9 R$6.761,72 Analista Técnico-Administrativo 30 R$5.488,7 Analista Técnico-Administrativo 45 R$5.488,7 Economista 15 R$6.804,55 Analista Técnico-Administrativo 50 R$5.488,7