Em reunião com Bolsonaro, Queiroga e Cabo Gilberto discutem ‘bases’ para unir direita em João Pessoa

O ex-ministro da saúde, Marcelo Queiroga, e o deputado federal Cabo Gilberto se reuniram nesta quinta-feira (07) com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), para discutir a unidade da direita nas eleições de 2024 em João Pessoa. A reunião ocorreu na sede do Partido Liberal, em Brasília, e teve como foco a busca por uma convergência com o Partido Novo, que também se coloca na discussão para o pleito na Capital.

O encontro acontece depois de apelos feitos pelo ex-presidente por uma unidade do grupo conservador na Paraíba. Numa das últimas declarações, concedidas à CBN, Bolsonaro endossou o apoio ao nome de Queiroga como pré-candidato à Prefeitura e pediu compreensão ao deputado Cabo Gilberto. O parlamentar estava resistente em apoiar o nome do ex-ministro, por entender que ele representa a vontade da Executiva Estadual, com quem tem divergências.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, em tom de unidade, o deputado Cabo Gilberto compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Bolsonaro e de Queiroga. De acordo com o parlamentar, ficou definido na reunião com Bolsonaro que o grupo do PL vai discutir com o Procurador da Fazenda Nacional, Sérgio Queiroz, “os principais projetos” de um projeto capaz de mudar a cidade. O procurador, que se filiou recentemente ao Partido Novo, é cotado para entrar na disputa.

Em resposta à CBN Paraíba, o ex-ministro Marcelo Queiroga disse que a reunião foi “produtiva” e revelou que o deputado Cabo Gilberto foi designado por Bolsonaro para coordenar as decisões do PL na região metropolitana para as eleições de 2024. As prioridades do partido, segundo ele, são as disputas nas cidades de Cabedelo, Bayeux e Conde. “A reunião com o presidente Bolsonaro nos deixou bastante entusiasmados, sobretudo pela grande popularidade que ele tem, pelo que ele já mostrou na Avenida Paulista”, informou.

Marcelo Queiroga afirmou, ainda, que o ex-presidente planeja viajar à Paraíba na primeira quinzena do mês de abril. Bolsonaro tinha planejado vir ao estado no mês de fevereiro mas a agenda foi cancelada.