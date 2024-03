Cícero Lucena entrega novas viaturas da Guarda Municipal e destaca fortalecimento da instituição com investimentos da gestão

O prefeito Cícero Lucena entregou, nesta terça-feira (26), 16 novas viaturas modernas, com recursos próprios, para o uso do policiamento preventivo e ostensivo da Guarda Civil Metropolitana, que agora conta com 66 unidades. Durante solenidade, o gestor destacou o investimento que a Prefeitura de João Pessoa vem realizando na corporação, com Centro de Monitoramento de Câmeras, equipamentos, qualificação, concurso, treinamento – um aporte que tem se refletido numa prestação de serviços de qualidade e um olhar humanizado para os servidores.

“João Pessoa está vivendo a evolução, as conquistas de uma gestão que tem um compromisso em melhorar cada vez mais a qualidade de vida da cidade. Um esforço de ter a Guarda Municipal como um instrumento de apoio e de integração com o Governo do Estado nessa área de segurança. Então, nós estamos dotando toda a nossa guarda de treinamento, qualificação, concurso, equipamentos modernos, câmeras de monitoramento nas nossas escolas, nas Unidades Básicas de Saúde, veículos modernos e devidamente equipados naquilo que há de mais avançado hoje no Brasil”, afirmou o prefeito.

A nova frota será distribuída – uma específica para o uso da Ronda Maria da Penha, outra para o Grupo de Policiamento Ambiental, e as demais no patrulhamento da Guarda Municipal. Durante a solenidade também houve a entrega de 50 pistolas calibre 9 milímetros modelo TS9MM, somando, assim, 192 armas letais e não letais adquiridas no decorrer da gestão para o uso da segurança municipal.

O secretário de Segurança Urbana e Cidadania, João Almeida, que se despediu da função nesta terça-feira, falou em “dever cumprido”, diante dos avanços na instituição. “Foram três anos e alguns meses nessa missão, que não foi uma missão fácil. Nós pegamos realmente uma categoria desacreditada, renovamos a autoestima dessa turma. A gente, hoje, pode dizer que a Guarda Municipal não só é um grande instrumento de segurança pública, mas de cidadania. São homens e mulheres, heróis, no seu dever, heróis e heroínas que merecem todo o respeito de João Pessoa. E eles estão retribuindo e irão continuar retribuindo para a cidade em forma de segurança, de cuidado, porque João Pessoa precisa disso”, afirmou.

O novo secretário, Dudu Soares, disse assumir com a missão de seguir fazendo a instituição avançar ainda mais, prestando um serviço humano. “Existe uma Guarda antes da gestão de Cícero e a gestão de João e uma Guarda depois da gestão de Cícero e da gestão de João Almeida. A população tem confiança na Guarda Municipal hoje em dia. Percebo também que a corporação da Guarda sai de casa com orgulho de trabalhar na instituição. Escutei alguns depoimentos que emocionam e aumentam ainda mais a responsabilidade desse desafio”, afirmou o novo titular da Pasta.

Reconhecimento – De acordo com Iris Cavalcanti, presidente do Sindicato das Guardas da Paraíba, a Guarda em João Pessoa vive o seu melhor momento em toda história. Ela elencou uma série de conquistas. “Pagamento da promoção e progressão que desde 2011 não era pago e ano passado nós conseguimos. Não podemos esquecer da gratificação do incentivo à qualificação. Não podemos esquecer das 30 horas semanais, do auxílio à alimentação. Sem falar da questão salarial que dobrou, nós temos agora o salário mínimo equiparado na nossa base – uma luta nossa em diálogo apenas com o nosso prefeito”, afirmou a profissional.