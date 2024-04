Concurso da prefeitura de Caraúbas 2024: edital, inscrição, vagas

A prefeitura de Caraúbas publicou um edital de concurso público com 104 vagas para cargos de nível médio de superior. Os salários vão de R$ 1.412 a R$ 4.500.

Concurso da prefeitura de Caraúbas

Vagas: 104

Nível: médio e superior

Salários: ainda não informados

Inscrições: 1º de abril a 2 de maio, no site da organizadora

Data das provas: 2 de junho

Resultado final: ainda não informado

Edital do concurso da prefeitura de Caraúbas

Vagas disponíveis

Ao todo, foram abertas 104 vagas para funções de nível médio e superior. Veja a lista de vagas abertas:

Agente Administrativo: 16 vagas

Agente Comunitário da Saúde: 5 vagas

Analista Tributário: 1 vaga

Assistente Social: 3 vagas

Bioquímico: 1 vaga

Cirurgião Dentista: 2 vagas

Condutor de Ambulância: 6 vagas

Controlador Interno: 1 vaga

Coordenador Pedagógico Educação Infantil: 1 vaga

Coordenador Pedagógico Ensino Fundamental I: 1 vaga

Coordenador Pedagógico Ensino Fundamental II: 1 vaga

Enfermeiro: 3 vagas

Farmacêutico: 1 vaga

Fiscal de Obras: 1 vaga

Fisioterapeuta: 2 vagas:

Fonoaudiólogo: 2 vagas

Motorista: 18 vagas

Motorista de Ônibus: 10 vagas

Nutricionista: 2 vagas

Professor de Ciências: 1 vaga

Professor Educação Física: 2 vagas

Professor de Educação Infantil ou Ensino Fundamental anos iniciais: 8 vagas

Professor de História: 1 vaga

Professor de Informática: 1 vaga

Professor de Inglês: 2 vagas

Psicólogo: 1 vaga

Psicólogo Educacional: 1 vaga

Técnico de Enfermagem: 8 vagas

Técnico em Farmácia: 2 vagas

Inscrição no concurso da prefeitura de Caraúbas

As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (1º) até o dia 2 de maio no site da organizadora do certame, a Facet Concursos.

Provas no concurso da prefeitura de Caraúbas

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 2 de junho deste ano.

A previsão de divulgação do resultado final, assim como o cronograma completo do concurso, só serão divulgados com o edital da Facet.

