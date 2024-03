ASSISTIR AO VIVO Sousa x São Paulo Crystal E Botafogo-PB x Treze Paraibano de 2024, HOJE (13/03), PALPITES

O jogo entre Sousa x São Paulo Crystal E Botafogo-PB x Treze acontece HOJE (13/03) às 20 hs. O mandante da partida é o Sousa que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Paraibano de 2024

19:30 Sousa 2 x 1 São Paulo Crystal

20:30 Botafogo-PB 3 x 2 Treze

Este ano, uma novidade sobre as transmissões do Campeonato PAraibano. O Jornal da Paraíba será o responsável pelas transmissões em PPV. O torcedor poderá escolher entre jogos avulsos, jogos do time do coração, ou assistir os 34 jogos desta temporada. O GE também pode transmitir ao vivo e online jogos do campeonato. Confira sempre aqui no MRNews, as atualizações sobre onde assitir aos jogos.

JORNAL DA PARAÍBA TRANSMITE OS JOGOS AO VIVO, PPV

Clássico Tradição: Botafogo-PB domina em decisões, e Treze é soberano no confronto direto

Botafogo-PB e Treze entrarão em campo às 20h30 desta quarta-feira (13), no Almeidão, pela 8ª rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2024, em um confronto que marcará o 419º Clássico Tradição da história. Nos últimos cinco jogos, o Alvinegro da Estrela Vermelha venceu uma vez, o Galo ganhou em duas ocasiões e houve dois empates. No histórico geral, o clube de Campina Grande tem vantagem, com 161 triunfos em 418 embates. Mas nas decisões por títulos, a equipe pessoense leva a melhor.

Primeiro Clássico Tradição da história

Segundo Raimundo Nóbrega, conselheiro do Belo e pesquisador da história do Alvinegro da Estrela Vermelha, o primeiro confronto entre botafoguenses e trezeanos ocorreu em 3 de setembro de 1939, quando o Treze goleou o Botafogo-PB pelo placar de 8 a 1, em partida válida pelo Campeonato Paraibano.

Retrospecto geral

418 jogos

124 vitórias do Botafogo-PB

133 empates

161 triunfos do Treze

510 gols marcados pelo Botafogo-PB

599 gols marcados pelo Treze

Domínio do Galo no Paraibano, mas vantagem do Belo em decisões

O roteiro do Clássico Tradição no Campeonato Paraibano está registrado em 249 capítulos, com 80 vitórias do Botafogo-PB, 77 empates e 92 triunfos do Treze. A última vez que os times se enfrentaram foi em 22 de janeiro de 2023, pelo estadual, no Almeidão, e o placar final ficou em um empate sem gols.

Apesar da considerável vantagem do Galo da Borborema no Clássico Tradição, o Belo se sobressai quando se trata de decisões de títulos do Campeonato Paraibano contra o rival. Com um placar de 8 a 7 a seu favor, o Botafogo-PB se destaca nos momentos decisivos contra o Treze.

A última vez que se enfrentaram em uma finalíssima foi em 2017, quando o Alvinegro da Estrela Vermelha conquistou a taça.