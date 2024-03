Corinthians x União Corinthians ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (13/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2023/2024 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Corinthians x União Corinthians hoje, HOJE (13/03) as 20 hs tem como mandante do jogo é o Corinthians . O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Assim, a competição em especial, será transmitido pela DAZN, pela TV local, Pela TV CULTURA, mas ainda tem mais. Além disto, ainda haverão transmissões pelo Youtube! . Aliás, CONFIRA a seguir a agenda completa de transmissões da NBB desta semana. No streaming, a DAZN e nos canais da ESPN, além da ESPN WATCH, a transmissão pode acontecer . Na temporada passada, o Facebook transmitia também partidas. Neste ano, ainda não foi anunciado o streaming neste canal. Abaixo, uma agenda completa das transmissões e jogos de novembro na NBB.

20:00 Corinthians x União Corinthians

São José enfrenta o Flamengo no Rio pelo NBB nesta terça-feira

O Coop São José Basketball está determinado a retomar o caminho das vitórias e subir na classificação geral do Novo Basquete Brasil (NBB). Após uma derrota para o Mogi Basquete no último sábado (9), no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, por 79 a 64, a equipe agora se prepara para enfrentar o Flamengo, nesta terça-feira, às 20h, no Rio de Janeiro.

Mesmo com o revés recente, os comandados do técnico Sebástian Figueredo permanecem na oitava colocação, com 53,9% de aproveitamento. Entretanto, o Corinthians está na cola, ocupando a nona posição com os mesmos números. O desempate entre as equipes é feito pelo confronto direto, sendo vantagem para o São José, que venceu o time do Parque São Jorge nas duas partidas que disputaram nesta temporada.

Detalhes do jogo:

Confronto: Flamengo x Coop São José Basketball

Flamengo x Coop São José Basketball Data: 12/03 (terça-feira)

12/03 (terça-feira) Horário: 20h

20h Local: Ginásio Maracanãzinho, Rio de Janeiro

Ginásio Maracanãzinho, Rio de Janeiro Transmissão: YouTube

O duelo promete ser emocionante, com ambas as equipes buscando a vitória para alcançar seus objetivos na competição. Acompanhe todas as emoções deste confronto pelo YouTube e apoie o São José na busca pela reabilitação no NBB.