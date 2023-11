ONDE ASSISTIR Cazaquistão x San Marino e Finlândia x Irlanda do Norte ao vivo ELIMINATÓRIAS Eurocopa 2024 HOJE (17/11), ESCALAÇÕES, PALPITES

A partida Cazaquistão x San Marino e Finlândia x Irlanda do Norte acontece hoje, HOJE (17/11) às 14 hs . As eliminatórias da ELIMINATÓRIAS EUROCOPA seguem empolgando o amante por futebol.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, Acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

Kazakhstan

Shatskiy; Bystrov, Alip, Marochkin; Kairov, Darabayev, Beysebekov, Vorogovskiy; Chesnokov, Orazov; Aymbetov

San Marino

Benedettini; D’Addario, Di Maio, Rossi, Fabbri, Tosi; Golinucci, Mularoni, Battistini; Lazzari, Nanni

Finland

Hradecky; Jensen, Hoskonen, Ivanov; Soiri, Kairinen, Kamara, Hakans; Pukki, Kallman, Taylor

Northern Ireland

Hazard; Hume, McNair, Ballard, Lewis; Smyth, Thompson, Saville, Price, Taylor; Magennis

12:00 Cazaquistão 1 x 0 San Marino

14:00 Finlândia 2 x 1 Irlanda do Norte

14:00 Moldávia 1 x1 Albânia

16:45 Itália 5 x 0 Macedônia do Norte

16:45 Inglaterra 6 x 1 Malta

16:45 Polônia 2 x1 República Tcheca

16:45 Dinamarca 3 x 1 Eslovênia

Eslováquia e Islândia se preparam para um confronto nas eliminatórias para a Euro 2024, com ambas as equipes buscando um desempenho positivo. A Eslováquia recebe um impulso com o retorno do extremo Lukas Haraslin, enquanto a Islândia enfrenta desfalques notáveis, como Gylfi Sigurdsson e Mikael Anderson, devido a lesões.

Eslováquia:

A Eslováquia recebe uma grande notícia com o retorno do extremo Lukas Haraslin, que ficou de fora dos jogos de outubro devido a uma lesão. No entanto, a equipe ainda terá as ausências notáveis de Matus Bero e Adam Zrelak, que estão lesionados. Essas ausências proporcionam uma oportunidade ao jovem Leo Sauer, de 17 anos, que marcou em sua estreia profissional pelo Feyenoord nesta temporada.

O atacante Robert Bozenik, em boa forma no Boavista, disputa uma vaga no time titular com Robert Polievka. O veterano lateral-direito Peter Pekarik está a caminho de atingir 125 caps se participar de ambos os jogos nesta pausa internacional.

Islândia:

A Islândia enfrenta desfalques importantes, com Gylfi Sigurdsson e Mikael Anderson se retirando da equipe devido a lesões. Sigurdsson, que marcou dois gols contra Liechtenstein no mês passado, perdeu o confronto do Lyngby com o Vejle no último fim de semana e está fora deste confronto.

O defensor Hordur Magnusson permanece lesionado, mas Kristian Hlynsson, que teve um desempenho notável pelo Ajax, é convocado novamente após ser um dos poucos destaques positivos da equipe nesta temporada.

Ambas as equipes buscarão um desempenho sólido neste confronto, com a Eslováquia almejando consolidar sua posição nas eliminatórias, enquanto a Islândia busca superar os desfalques e conquistar pontos importantes. O confronto promete ser disputado, com os jogadores em campo buscando deixar sua marca nas eliminatórias para a Euro 2024.

 

Portanto, aS ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS DA COPA DO MUNDO tem transmissão pelos CANAIS GLOBO, SPORTV e GLOBO AO VIVO. A coluna apurou e a Globo confirmou que irá transmitir cinco jogos em televisão aberta. O primeiro deles será o confronto entre Inglaterra e Croácia, no dia 13 de junho, diretamente de Wembley, com narração de Galvão Bueno. Já o SporTV transmitirá todos os 51 jogos da competição, sendo 39 deles com total exclusividade.

10:00 Cazaquistão x San Marino SporTV 2, Canais Globo, …

12:00 Finlândia x Irlanda do Norte ESPN2, GUIGO, NOW NET e…

12:00 Moldávia x Albânia SporTV 2, Canais Globo, …

14:45 Inglaterra x Malta SporTV 2, Canais Globo, …

14:45 Itália x North Macedonia ESPN, GUIGO, NOW NET e…

14:45 Polônia x República Tcheca SporTV, Canais Globo, NOW…

14:45 Dinamarca x Eslovênia SporTV 3, Canais Globo, …

