Assistir Fiorentina x Torino ao vivo Copa da Itália, HOJE (31/01), PALPITES e ESCALAÇÕES

A partida entre Fiorentina x Torino pela Copa da Italia 22– 23, acontece HOJE (31/01), 17 hs horário oficial de Brasília, acontece nas dependências da Fiorentina , que é o mandante do jogo.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos.

16:00 Fiorentina x Torino Quartas de final AO VIVO COM IMAGENS

ESCALAÇÕES

Escalação da provável Fiorentina: Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan, Bonaventura; Ikoné, Jovic, Kouamé.

Escalação do provável Torino: Milinkovic; Ricardo, Perr e Koffi; Vojvoda, Linetty, Samuele Ricci e Singo; Vlasic, Miranchuk e Sanabria.

PALPITES

16:00 Fiorentina 2 x 0 Torino Quartas de final

A Copa da Itália, história

A Copa da Itália (oficialmente Coppa Italia) é uma competição onde participam 42 equipes da Lega Calcio (20 da Serie A e 22 da Serie B), 27 da Lega Pro e 9 da Serie D. No primeiro turno (eliminatório) jogam todas as equipes da Lega Pro e Serie D, ao passo que as da Serie B entram a partir do segundo turno. Enrtetanto, a partir do terceiro turno entram as 12 equipes da Serie A que não estão participando de competições europeias.

Todavia, no quarto turno, restam 16 times sobreviventes das eliminatórias anteriores, que enfrentam-se até sobrarem 8, que se juntarão às 8 equipes da Serie A (as 7 participantes de competições europeias, mais a melhor classificada do campeonato anterior mas que não alcançou competições internacionais).

ClubeCampeãoVice-campeãoSemifinaisAnosJuventus145171938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018,2020Roma9851964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008Inter76181939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011Lazio7371958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013, 2019Fiorentina64111940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001Milan59141967, 1972, 1973, 1977, 2003COPA DA ITALIA SIGA-NOS

Onde assistir Fiorentina x Torino

A Copa da Italia este ano, não terá transmissão por TV Aberta. A ESPN E A STAR PLUS, OU SEJA O GRUPO DISNEY É responsável pelos direitos de transmissão também tem seu Streaming, serviço pago pela internet e transmite quase todas as competições italianas e também transmitirá esta partida.

A Série A, ou o Campeonato Italiano 2022 – 2023

O Campeonato Italiano é um dos mais antigos do planeta e completa nesta temporada 120 anos de existência. Exibido desde 1898, data que coincide com a fundação do Vasco da Gama (só escrevemos isto por motivos óbvios), o campeonato passou a ter o formato de Série A a partir de 1922.

Antes eram apenas competições regionais que culminavam em uma disputa nacional. Outra curiosidade é que Entretanto, a estrela que é usada nos escudos de Milan e Inter indicam que as equipes ganharam mais de 10 títulos nacionais. Se chegarem a vinte ganham a segunda estrela. Todavia, a Juventus tem três, pois ganhou em 2014 seu trigésimo título, a grande campeã italiana e de lá pra cá já ganhou mais 4.Mas sem Cristiano Ronaldo perdeu forças e não é dos grandes favoritos deste ano.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais



Clique para imprimir(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)





TV MRNews Não perca também: