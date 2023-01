ASSISTIR AO VIVO Paraguai x Venezuela CAMPEONATO SUL-AMERICANO SUB-20, HOJE (31/01), PALPITES – BOLA ROLANDO

As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS. Assim, a partida entre Paraguai x Venezuela VÁLIDA PELO SUL-AMERICANO SUB-20 acontece HOJE (31/01) às 17 hs, É UMA classificatória para o Mundial da categoria.

AO VIVO COM IMAGENS

PALPITES

17:00 Paraguai 2 x 1 Venezuela Rodada 1 19:30 Brasil 2 x 0 Equador Rodada 1 22:00 Uruguai 2 x 2 Colômbia Rodada 1

ONDE ASSISTIR O SUL-AMERICANO SUB-20?

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DO SUL-AMERICANO SUB-20? VEJA DATAS E HORÁRIOS DAS PARTIDAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA

DOMINGO (22/01)

18h – Bolívia x Equador (SporTV 3) 20h30 – Chile x Uruguai (SporTV)

SEGUNDA-FEIRA (23/01)

19h – Paraguai x Peru (SporTV) 21h30 – Argentina x Brasil (SporTV)

TERÇA-FEIRA (24/01)

19h – Uruguai x Venezuela – (SporTV) 21h30 – Chile x Bolívia – (SporTV)

QUARTA-FEIRA (25/01)

19h – Argentina x Peru – (SporTV) 21h30 – Brasil x Colômbia – (SporTV) QUINTA-FEIRA (26/01) 19h – Uruguai x Bolívia – (SporTV) 21h30 – Venezuela x Equador – (SporTV)

SEXTA-FEIRA (27/01)

21h30 – Brasil x Paraguai – (SporTV) 21h30 – Colômbia x Argentina – (SporTV 3)

SÁBADO (28/01)

20h30 – Equador x Uruguai – (SporTV) 20h30 – Venezuela x Chile – (SporTV 3)

CAMPEONATO SUL-AMERICANO SUB-20

O Campeonato Sul-Americano Sub-20 é um torneio de futebol organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) para seleções nacionais com jogadores até 20 anos de idade. Todas as partidas acontecem no país sede, e todas as dez seleções nacionais sub-20 da CONMEBOL competem em todas as edições (se nenhuma das associações se retirar). Elas são separadas em dois grupos de cinco, e cada equipe joga quatro partidas numa fase todos-contra-todos.

As três melhores equipes avançam a um grupo final de seis, no qual cada equipe joga cinco partidas. Os resultados nesta última fase todos-contra-todos determinam o campeão e os classificados para o próximo Campeonato Mundial Sub-20. Diferente da maioria dos torneios internacionais, no Campeonato Sul-Americano Sub-20 não há partida final ou partida de terceiro lugar ou fases de eliminação direta.

História

A primeira edição ocorreu na Venezuela em 1954. A partir da edição de 1977, também na Venezuela, o torneio passou a classificar as melhores seleções para o Campeonato Mundial Sub-20 da FIFA, criado naquele ano. Inicialmente para jogadores com até 19 anos, o limite foi mantido até o décimo terceiro campeonato, disputado na Colômbia em 1987. A partir da décima quarta edição, no ano seguinte, quando o torneio aconteceu na Argentina pela primeira vez, o limite de idade foi elevado a 20. Esta mudança foi feita para adequar-se ao limite de idade do campeonato mundial. O atual campeão é o Equador, em 2019. Até agora, dos dez países que compõem a CONMEBOL, somente o Brasil nunca sediou a competição.

