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José Loreto surpreende ao cogitar teste de DNA após conhecer suposto sósia na internet

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Por MRNews

José Loreto surpreende ao cogitar teste de DNA após conhecer suposto sósia na internet

O ator José Loreto voltou a movimentar as redes sociais após revelar que pretende fazer um teste de DNA depois de conhecer um homem apontado por internautas como seu “sósia perfeito”. A situação rapidamente viralizou e chamou atenção dos fãs pela impressionante semelhança física entre os dois.

Segundo relatos divulgados nas redes sociais e repercutidos por portais de entretenimento, o próprio ator ficou surpreso ao ver as imagens do rapaz. A semelhança acabou gerando uma enorme onda de comentários, memes e teorias entre seguidores, que passaram a questionar se poderia existir algum parentesco desconhecido entre eles.

De acordo com a publicação, José Loreto levou a situação de forma bem-humorada, mas admitiu que ficou curioso com a coincidência. O ator teria comentado que pensa seriamente em realizar um teste de DNA para tirar a dúvida e entender se existe alguma ligação familiar real.

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A repercussão cresceu rapidamente nas redes sociais, principalmente porque muitos seguidores afirmaram ter dificuldade em diferenciar quem era o ator e quem era o suposto sósia nas fotos compartilhadas. Alguns usuários chegaram a brincar dizendo que “parecem irmãos separados na maternidade”.

Apesar da curiosidade envolvendo o caso, José Loreto não confirmou oficialmente qualquer parentesco até o momento. A possibilidade do exame surgiu mais como uma reação descontraída diante da enorme repercussão causada pela semelhança.

Nos últimos anos, casos parecidos envolvendo celebridades e supostos “gêmeos desconhecidos” encontrados na internet acabaram viralizando com frequência. Em muitos deles, as coincidências físicas impressionam tanto que acabam levantando dúvidas até entre familiares e amigos próximos.

Enquanto isso, fãs seguem acompanhando o assunto e aguardando para saber se o teste realmente será realizado. Nas redes sociais, muitos internautas já demonstram ansiedade para descobrir o resultado da possível investigação genética.

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Tags: José Loreto, sósia, teste de DNA, famosos, celebridades, redes sociais, entretenimento, viral, ator brasileiro, internet

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