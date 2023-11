QUE HORAS COMEÇA TEMPERATURA MÁXIMA, CAMPEÕES DE BILHETERIA?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, DOMINGO (22/05)

A grade abaixo é relativa à programação praticada no fuso horário de Brasília. As emissoras com fuso horário diferenciado terão uma grade de exibição ajustada às suas necessidades locais.

A programação da Rede Globo para o final de semana promete uma diversidade de conteúdos, desde filmes emocionantes até programas de entretenimento e informação. Vamos explorar o que está reservado para os telespectadores nestes dois dias repletos de atrações.

Domingo, 19/11/2023:

A manhã de domingo inicia com o “Corujão I” apresentando “Pelé – O Nascimento De Uma Lenda” às 04:30, seguido pela “Santa Missa” às 06:00 e o “Globo Comunidade” às 06:50. Às 07:20, “Pequenas Empresas & Grandes Negócios” traz insights valiosos para empreendedores.

O “Globo Rural” às 08:05 proporciona uma visão abrangente do meio rural brasileiro, seguido pelo “Auto Esporte” às 09:25, que mantém os entusiastas automotivos atualizados com as últimas tendências.

Às 10:00, o “Esporte Espetacular” mantém os espectadores sintonizados com as emoções esportivas do momento. A tarde traz o filme “Creed: Nascido Para Lutar” na “Temperatura Máxima” às 12:30, seguido por “Pipoca da Ivete” às 14:45, oferecendo momentos descontraídos com a carismática apresentadora Ivete Sangalo.

A “Campeões De Bilheteria” entra em cena com “Creed II” às 16:05, seguido pelo “Domingão Com Huck” às 18:05, um programa que combina variedades, entrevistas e quadros interativos. Às 20:45, o “Fantástico” encerra o domingo com notícias e entretenimento de alto nível.

A noite reserva mais atrações com o “Festival Afropunk Bahia” às 23:50, seguido pelo humorístico “Vai Que Cola” às 00:35. O “Domingo Maior” fecha o final de semana com o filme “Marighella” às 01:25, proporcionando uma jornada completa de entretenimento para os telespectadores da Globo. Prepare-se para um final de semana inesquecível diante da tela!