Secretaria de Saúde divulga calendário de ações alusivas ao Dia da Consciência Negra

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP), por meio da área técnica de Saúde da População Negra, divulgou um calendário de ações e atividades do Novembro Negro, alusivas ao Dia da Consciência Negra, que é celebrado anualmente em 20 de novembro.

“A programação visa difundir a temática da saúde da população negra nos espaços de produção de cuidados. É indispensável abordarmos o racismo institucional, nos quesitos cor, raça e discriminação, além do preconceito, presentes ainda hoje. Existem políticas públicas para cuidar da população negra e dar visibilidade é um eixo norteador delas. Trabalhar a temática de forma permanente, através da informação e do conhecimento, é a estratégia mais eficaz de diminuir o impacto social na vida das pessoas, principalmente os segmentos mais invisíveis da nossa população negra, como povos quilombolas, de terreiros, além das doenças de importância epidemiológica e histórica, como a Anemia Falciforme. Todo o trabalho envolverá ações afirmativas em saúde”, revelou Késsio Brito, coordenador da área técnica de Saúde da População Negra.

Nesta segunda-feira (20), data em que é celebrado o Dia da Consciência Negra, a programação terá início com ações de saúde em dois locais: no Quilombo de Paratibe e na Caravana Siga Bem, no posto de combustíveis Pichilau, na BR-101 sul, em João Pessoa.

Dia da Consciência Negra – Em Paratibe será comemorado o dia alusivo a resistência negra no Brasil, com atividades voltadas à saúde da população negra, além de ações contra a violência a mulher negra. A programação ocorre pela manhã e no período da tarde com abordagens educativas que contarão com atrações culturais, capoeira, danças de matriz africana e danças tradicionais, tendo como público-alvo a população remanescente quilombola e moradores do Quilombo Paratibe.

Paralelamente, na BR-101 sul, na saída para Recife, a Caravana Siga Bem fará abordagens aos motoristas de caminhões e ônibus, ofertando ações de combate ao diabetes e prevenção da saúde do homem. Na terça-feira (21), as atividades abordam o Novembro Azul e o Dia da Consciência Negra. Elas acontecem na Policlínica Municipal do Cristo Redentor com palestras, atualização da caderneta de vacinação, testes rápidos para detecção de hepatites virais, sífilis e HIV, além da distribuição de preservativos. No mesmo dia, haverá uma palestra educativa sobre Saúde da População Negra e Racismo Institucional no Super Fácil Atacado e uma outra abordagem sobre as consequências do tratamento do câncer para saúde bucal no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do Cristo.

Evento em Brasília – Na quinta-feira e na sexta, dias 23 e 24, a SMS-JP terá dois representantes em Brasília, onde acontecerá o Seminário Nacional de Morbimortalidade Materna na População Negra. O evento nacional é alusivo ao Dia da Consciência Negra, onde a Área Técnica de Saúde da População Negra de João Pessoa estará representada pelos servidores Késsio Brito e Juliana Angélica.

Ainda na quinta-feira (23), a Policlínica Municipal da Pessoa Idosa receberá uma palestra educativa sobre discriminação racial, sexualidade, saúde do homem e câncer de próstata, voltada para a educação em saúde da pessoa idosa.

Encerramento da programação – Para encerrar as atividades da semana alusiva ao Dia da Consciência Negra, a SMS-JP leva suas ações educativas, na sexta-feira (24), à Policlínica Municipal de Mangabeira e à Autarquia Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

Na Policlínica Municipal de Mangabeira haverá palestra educativa sobre a saúde do homem e da população negra, somada à oferta de consultas, exames, atividades de testagem rápida, atendimento com urologista, proctologista e endocrinologista. Já na Emlur, os servidores vão poder contar com orientações sobre saúde da população negra, consultas, exames, atividades de testagem rápida, urologista à disposição, orientações sobre saúde da população masculina e prevenção de acidentes.