Cresce número de cirurgias eletivas realizadas no Hospital Municipal do Valentina em 2023 

O Hospital Municipal do Valentina, referência no atendimento infantil, realizou entre os meses de janeiro e novembro deste ano 1.105 cirurgias eletivas, um crescimento de 46,94% em comparação com 2022. Do total de procedimentos realizados em 2023, 783 foram cirurgia geral e, 322 foram cirurgias na área de otorrinolaringologia.

“O Hospital Infantil do Valentina tem como principal objetivo proporcionar cuidados especializados e qualificado às crianças que aqui precisam de atendimento, em casos necessários precisamos buscar a recuperação ou melhora por meio de uma intervenção cirúrgica, para isso buscamos sempre oferecer segurança e bem-estar ao paciente e suas famílias, com um bloco cirúrgico equipado que nos permite efetuar a cirurgia nas melhores condições de segurança para o paciente, e de conforto para equipe que o assiste” destaca a diretora geral da unidade hospitalar, Tânia Menezes.

Dentre os pacientes atendidos no hospital neste ano está Samuel, de 10 anos, que precisou passar por uma cirurgia de postectomia. Para a mãe dele, a empreendedora Josicléia Fausto Araújo, a assistência recebida surpreendeu positivamente.

“As pessoas têm muito preconceito com o atendimento do SUS, mas eu fiquei muito feliz com a qualidade do atendimento, da estrutura do bloco, capacidade dos profissionais. Desde a entrada no hospital, a equipe de enfermagem, médica, pessoal do pós-operatório, fomos atendidos por pessoas doces, profissionais capacitados e com atendimento humanizado. Apesar de saber do bom serviço prestado em outros serviços, como na UPA e na unidade de saúde onde somos atendidos, fiquei muito emocionada com todo o cuidado que recebemos para essa cirurgia”, conta a moradora do bairro Castelo Branco.

“Se fosse pagar, seria em torno de R$ 6 mil apenas a cirurgia, sem contar os outros custos, sou extremamente grata por ter a assistência no serviço público e, como usuária do SUS, fico muito feliz com o olhar humano para a comunidade carente que o prefeito tem tido e com a qualidade da assistência que estamos recebendo em todos os serviços de saúde”, conclui Josicléia, mãe de Samuel.

Investimentos- Ao longo deste ano, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou uma série de investimentos que garantiram a melhoria da assistência prestada pelo Hospital do Valentina. Para o bloco cirúrgico foram adquiridas três novas mesas cirúrgicas, três focos cirúrgicos, dois novos eletro coaguladores, um carrinho de anestesia, além da abertura de uma nova sala de operação e da criação de um fluxo unidirecional do bloco cirúrgico.

“Tudo isso tem tido um impacto significativo em nosso serviço, com aperfeiçoamento da nossa assistência e, possibilitado o aumento do número de cirurgias com mais conforto para os pacientes e cirurgiões durante os procedimentos”, destaca a médica e diretora da unidade, Tânia Menezes.

Ivomar Gomes Pereira

Além disso, foram entregues pela Prefeitura 73 novos equipamentos médico hospitalares, entre camas, aferidores de pressão arterial, reanimadores manuais (Ambu), oxímetros de pulso e aspiradores cirúrgicos. Em agosto a unidade recebeu um novo aparelho de raio X, que possibilitou um aumento de mais de 130% na realização de exames diários e, uma nova brinquedoteca que tem tido impacto direto no processo de recuperação das crianças internadas no hospital.

Serviço – O Hospital Municipal do Valentina funciona 24h e é porta de urgência para atendimentos pediátricos. Está localizado na Avenida Mariângela Lucena Peixoto, no bairro Valentina Figueiredo