Qual filme vai passar na Temperatura Máxima, Sessao de Natal, Cinemaço? HOJE DOMINGO (24/12)

COnfira a programação da Globo neste Domingo, 24/12/2023 e que horas começam os filmes de hoje.

Domingo, 24/12/2023

04:25 Corujão II – Wifi Ralph: Quebrando A Internet

06:00 Santa Missa

07:05 Globo Comunidade

07:40 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:25 Globo Rural

09:50 Auto Esporte

10:30 Esporte Espetacular

13:00 Magnum P.I

14:30 Temperatura Máxima – Vingadores: Ultimato

17:30 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:00 Ritmo Do Natal

00:00 Missa do Galo

01:40 Sessão De Natal I – Um Herói de Brinquedo

02:50 Sessão De Natal II – Alguém Avisa?

O “Corujão II” deste domingo traz a animação envolvente “WiFi Ralph: Quebrando a Internet” (2018). Dirigido por Phil Johnston e Rich Moore, o filme leva Ralph e Vanellope em uma nova jornada ao descobrirem um roteador wi-fi em seu fliperama. Com um elenco estelar, incluindo Ed O’Neill, Gal Gadot e John C. Reilly, a aventura promete encantar espectadores de todas as idades.

Na “Temperatura Máxima,” prepare-se para a ação épica de “Vingadores: Ultimato” (2019). Sob a direção dos irmãos Anthony e Joe Russo, o filme reúne os heróis mais poderosos do universo em uma missão para reverter as ações de Thanos e restaurar o equilíbrio cósmico. Com um elenco estelar liderado por Chris Evans, Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson, a trama emocionante cativará os fãs do universo Marvel.

A “Sessão de Natal I” traz a clássica comédia “Um Herói de Brinquedo” (1996), dirigida por Brian Levant e estrelada por Arnold Schwarzenegger. Na véspera de Natal, um homem de negócios enfrenta desafios hilários para garantir o presente mais desejado de seu filho, o Turbo-Man, em uma jornada que promete risadas e emoções natalinas.

Encerrando a noite, a “Sessão de Natal II” apresenta “Alguém Avisa?” (2020), dirigido por Clea Duvall. Com Kristen Stewart, Alison Brie e Mackenzie Davis no elenco, a trama envolvente aborda a complexidade de relacionamentos durante as festividades, explorando temas de aceitação e amor em um contexto familiar conservador.

Prepare-se para uma noite mágica repleta de emoções, aventuras e risadas enquanto celebramos a véspera de Natal com essa seleção especial de filmes. Que a magia do cinema aqueça os corações nesta noite especial!