onde adotar uma cartinha na Paraíba

A campanha Papai Noel dos Correios começa nesta sexta-feira (17) na Paraíba. A Campanha disponibiliza cartas com pedidos de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas e também cartas enviadas por crianças da sociedade com até 10 anos de idade e em situação de vulnerabilidade social. O Jornal da Paraíba explica abaixo onde adotar uma carta.

A campanha começa nesta sexta (17) e vai até o dia 15 de dezembro. A entrega dos presentes ocorre até o dia 20 de dezembro e deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no blog da campanha. Além disso, os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.

Para incentivar a criatividade e a redação de textos, os Correios requisitam que as cartas sejam manuscritas. Inclusive, é exigido no cadastramento da cartinha o Cadastro de Pessoa Física (CPF) da criança. O prazo limite para enviar essas informações é até o dia 30 de novembro.

Como enviar uma cartinha

Para as cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar a mesma e enviar pelo blog. O envio da cartinha deve ser feito pela página da campanha.

Se os critérios forem atendidos, as cartas serão disponibilizadas para a adoção. Os Correios ressaltam que as cartinhas que tenham endereço; telefone; ou foto da criança não serão selecionadas. E lembra, as cartinhas que forem deixadas nas agências participantes só serão aceitas com o CPF da criança.

Como adotar uma cartinha do Papai Noel dos Correios

Para adotar uma ou mais cartinhas, o interessado só precisa retirá-las em uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha e:

Rolar até a parte de “Adoção On-line”;

Clicar em “Adotar agora”; e

Seguir os passos.

Onde adotar uma cartinha

Confira abaixo os pontos para adotar cartinhas do Papai Noel dos Correios em João Pessoa, Campina Grande e em outros municípios da Paraíba:

João Pessoa

Água Fria, Rodovia BR 230, KM 24, 5, Cristo Redentor

Torre, Avenida Juarez Távora, 563, Torre

Epitácio Pessoa, Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 1133, Bairro dos Estados

Central, Praça Pedro Américo Entrada Principal, 70, Centro

Ponto de Cem Réis, Rua Duque De Caxias, 137, Centro

Cabo Branco, Rua Marcionila da Conceição, 1360, Cabo Branco

Espaço Cultural, Rua Abdias Gomes De Almeida, 800, Tambauzinho

MAG Shopping, Av Gov Flávio R Coutinho, 115, Manaíra

Cidade Universitária João Pessoa, Jardim Universitário C – Bloco C.

Cruz das Armas, Avenida Cruz Das Armas,958

Mangabeira, Rua Doutor Euclides Neiva De Oliveira, S/N, Mangabeira

Campina Grande

Campina Grande, Praça da Bandeira, 71 Entrada Principal, Centro

Patos

Patos, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 69, Centro

Areia

Areia, Rua Professor Xavier Junior, 226

Caaporã

Caaporã, Rua Salomão Veloso, 51

Cabedelo

Intermares, Rodovia BR 230, 230

Cajazeiras

Cajazeiras, Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 489

Guarabira

Guarabira, Praça João Pessoa, 43, Centro

Soledade

Soledade, Rua Doutor Gouveia Nóbrega, 67

Santa Luzia

Santa Luzia, Avenida José Américo de Almeida, 110, Centro

Solânea

Solânea, Praça Vinte e Seis de Novembro, s/n, Centro

Sousa

Sousa, Rua Coronel José Vicente, 18, Centro

São José de Piranhas

São José de Piranhas, Rua Antônio Lacerda, 227, Centro

Os Correios lembram que não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog. E para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.