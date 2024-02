Sedurb revitaliza praças para desfile de blocos de Carnaval no Centro Histórico

02/02/2024 |

18:00 |

38

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), realizou, durante toda esta semana, os serviços de manutenção e zeladoria em várias praças do Centro Histórico, por onde desfilarão diversos blocos e agremiações carnavalescas na Capital. A ação visa proporcionar mais segurança e comodidade aos foliões, além de garantir a preservação do patrimônio público.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro, receberam os serviços as praças Antenor Navarro, Napoleão Laureano, Dom Adauto, Rio Branco, Pedro Américo e Antônio Pessoa. A Praça Rio Branco recebe, neste sábado (3), o Sabadinho Bom e o Bloco Imprensados. Já a Praça Dom Adauto recebe o tradicional Bloco Cafuçu na próxima semana.

Fábio Carneiro explicou que os equipamentos foram contemplados com serviços de pintura, limpeza, remoção de entulhos, conserto de bancos, capinação e podas de árvores. “Nossas equipes intensificaram a manutenção e zeladoria por todo o trajeto dos blocos do nosso pré-carnaval e agremiações carnavalescas no Carnaval Tradição”, destacou.

Como solicitar o serviço? – A população pode solicitar as ações de manutenção e zeladoria entrando em contato pela plataforma 1doc, pelo telefone 3218-9300 ou e-mail [email protected]. Os pedidos são anexados ao cronograma periódico da secretaria e atendidos conforme a urgência de cada situação.