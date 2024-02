Como fazer matrícula nas universidades da Paraíba com a nota do Sisu 2024

Você passou na chamada regular do Sisu 2024 e não sabe o que precisa fazer agora? O próximo passo rumo ao curso dos sonhos é fazer o cadastro ou a matrícula na universidade onde você foi aprovado.

O Jornal da Paraíba reuniu todos os procedimentos necessários para que os estudantes façam o cadastro ou matrículas na UFPB, UFCG, UEPB e no IFPB, conforme as regras de cada instituição.

O candidato que não obedecer os prazos para matrículas de cada universidade, perderá a vaga.

Como fazer matrícula na UFPB com a nota do Sisu

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) foi a instituição que ofereceu o maior número de vagas no estado, sendo 7.750 mil oportunidades distribuídas entre 122 cursos. Delas, 3.840 para a modalidade de ampla concorrência e 3.910 reservadas ao sistema de cotas.

Na UFPB, o procedimento de cadastro será o mesmo para todos os cursos e deverá ser feito exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), até o dia 5 de fevereiro.

Para entrar no SIGAA e fazer o cadastramento, é necessário colocar um código de acesso, encaminhado ao e-mail registrado pelo estudante durante a inscrição no Sisu 2024. O envio dos documentos deverá ser feito em arquivo único para cada campo de documentação e apenas em formato PDF.

O estudante deve acompanhar pelo SIGAA e também no site da Pró-reitoria de Graduação (PRG) da UFPB o resultado da análise documental, que será divulgado até 6 de fevereiro de 2024. Em caso de erros, o candidato poderá enviar a documentação novamente, das 0h às 17h do dia 7 de fevereiro.

Depois da aprovação do cadastro online, o estudante deverá acompanhar pelo endereço http://www.prg.ufpb.br/ as regras e tudo o que é necessários para a matrícula.

Como fazer matrícula na UFCG com a nota do Sisu

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) ofereceu 4.645 vagas para 92 cursos de graduação. Delas, 2.271 são para ampla concorrência e 2.374 no sistema de cotas.

Para garantir a vaga na UFCG, o candidato aprovado tem que passar por dois procedimentos obrigatórios: cadastramento (registro acadêmico) e matrícula.

O cadastramento é o procedimento feito logo após a publicação das chamadas, por meio do qual o candidato selecionado se torna aluno da UFCG. Já a matrícula é o procedimento por meio do qual o aluno define, no início de cada período letivo, as disciplinas que vai cursar.

Todos os selecionados na chamada regular para cursos da UFCG deverão encaminhar a documentação digitalizada para cadastramento até a próxima segunda-feira (5), por meio de formulário online.

A análise e validação da documentação enviada pelos candidatos serão feitas pelas coordenações de cursos, até 6 de fevereiro. A relação de documentos para cadastramento, por modalidade de concorrência, pode ser conferida no Anexo VI do edital da seleção.

No caso de documentação irregular, a coordenação do curso solicitará ao candidato, pelo e-mail informado durante a inscrição no Sisu, o que deve ser corrigido.

Feito o cadastramento, o sistema de controle acadêmico da UFCG encaminhará um e-mail de confirmação, com o número de registro do aluno no sistema.

Como fazer matrícula na UEPB com a nota do Sisu

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) ofereceu 5.988 vagas em 89 cursos. Delas, 2.859 para ampla concorrência e 3.129 para o sistema de cotas.

Os candidatos convocados para a matrícula, seja na chamada regular, ou nas chamadas da lista de espera, terão a matrícula feita presencialmente pela coordenação do curso ao qual foi selecionado. Mas antes disso, é necessário enviar para o e-mail da coordenação do curso para o qual foi aprovado toda a documentação, em formato PDF, antes do comparecimento presencial.

A matrícula só será feita de forma presencial com a apresentação da documentação original pelo candidato. O prazo para concluir a matrícula acaba no dia 7 de fevereiro às 13h.

Como fazer matrícula no IFPB com a nota do Sisu

O Instituto Federal da Paraíba (IFPB) ofereceu 3.290 vagas no Sisu. A instituição vai oferecer vagas para 46 cursos.

No IFPB, a manifestação de interesse da pré-matrícula por parte dos classificados deve ser feita até o dia 5 de fevereiro no Portal do Estudante.

Ao acessar o Portal do Estudante, o candidato deve preencher o formulário de pré-matrícula eletrônico, disponível na área do candidato, no menu “Pré-matrícula”. Após isso, ele é direcionado para carregar todos os arquivos exigidos nos formatos: PDF, ou JPEG, ou JPG, ou TIFF, ou PNG.

Na mesma área onde está o edital de pré-matrícula, o candidato que se autodeclarou preto ou pardo terá acesso ao edital de convocação para avaliação da comissão de heteroidentificação, marcado para comparecer no dia 5 de fevereiro ao campus do qual foi aprovado, no horário especificado no edital.

Quer saber mais sobre como usar a nota do Enem para participar do Sisu, Prouni e Fies? Acesse a editoria de Educação do Jornal da Paraíba e fique atualizado sobre tudo em relação aos programas de seleção.