Prefeitura de João Pessoa realiza campanha ‘Não é Não’ nos blocos de Carnaval

02/02/2024 |

19:00 |

74

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), está realizando a campanha ‘Não é Não’ nos blocos de Carnaval da Capital. O objetivo é conscientizar a população contra o assédio e a importunação sexual durante os festejos carnavalescos. Nesta sexta-feira (2), as equipes da secretaria estarão no corredor da Via Folia, na Avenida Epitácio Pessoa, conscientizando os foliões dos blocos Vumbora e Cordão do Frevo Rasgado.

O lançamento da campanha aconteceu na noite desta quinta-feira (1), na abertura oficial do Carnaval 2024 de João Pessoa, no show de Alceu Valença, Renata Arruda e Yuri Carvalho, no Ponto de Cem Réis, no Centro. A campanha foi realizada em parceria com as Prefeituras de Santa Rita, Bayeux e Cabedelo.

“Nós sabíamos que a festa iria atrair as populações das cidades que compõem a Região Metropolitana de João Pessoa. Por isso, reunimos esforços para combater o aumento da violência contra as mulheres e prevenir casos de importunação sexual durante o Carnaval 2024 na Capital”, destaca a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Nena Martins.

Este é o terceiro ano de campanha. Até o dia 14 de fevereiro, as equipes distribuem material educativo junto aos foliões, com o objetivo de combater o assédio e a importunação durante os eventos de rua, buscando conscientizar a população sobre a importância de respeitar o ‘Não’ e combater a crescente incidência de violência contra as mulheres.