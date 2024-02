confira as estreias dos streamings de fevereiro

As estreias dos streamings do mês de fevereiro estão recheadas de novas séries e filmes. A Netflix estreia a série live-action de ‘Avatar: O Último Mestre do Ar’; ‘Velozes e Furiosos 10’ estaciona no catálogo da Amazon Prime Video; e ‘ As Marvels’ que chega à Disney + após sair dos cinemas.

Além dessas obras, o Jornal da Paraíba preparou uma lista com as principais estreias do Globoplay, Disney +, Netflix, Amazon Prime Video e HBO Max para este mês de fevereiro. Confira abaixo:

Globoplay

Apesar não ter datas definidas, os assinantes do Globoplay podem aguardar os lançamentos de:

Séries e Novelas

Mulheres Apaixonada

Escrito nas Estrelas

Marron Glacé

Sol de Verão

Labirinto (minissérie)

Enredos da Liberdade: O Grito do Samba Pela Democracia

MC Daleste: Mataram o Pobre Loco

Pequeno Príncipe e Seus Amigos

A Mulher do Diabo ( temporada 2)

Motel Valkirias

Chicago Med (temporada 8)

Sozinhos (temporada 1)

Filmes

Disney +

Séries

02/02: Genius: MLK/X ( temporada 4, episódios 1 e 2)

02/02 Pixar’s SparkShort ‘Self’

03/02: Garota da Lua e o Dinossauro Demônio (temporada 2)

05/02: Arctic Acsent with Alex Honnold

07/02: Assembled: The Making of The Marvels

09/02: Spidey e Seus Amigos Espetaculares (temporada 3)

13/02: The Space Race

14/02: Life Below Zero: Next Generation (temporada 6)

14/02: Star Wars – As Aventuras dos Jovens Jedi

20/02: Operation Arctic Cure

21/02: Star Wars: The Bad Batch (temporada 3)

21/02: Pupstruction (temporada 1)

28/02: Dino Ranch (temporada 3)

28/02: Iwájú

Filmes

Netflix

Séries

08/02: Um Dia (Minissérie)

09/02: A Killer Paradox

09/02: Machos Alfa (temporada 2)

14/02: Casamento às Cegas (temporada 6)

14/02: Bom Dia, Verônica (temporada 3)

15/02: Batalha das Solteiras

15/02: AlRawabi School for Girls (temporada 2)

15/02: House of Ninjas

22/02: Avatar – O Último Mestre do Ar (confira o trailer)

28/02: Rojst – Milênio

Filmes

3/02: Me Mate, Querido

14/02: Agência do Amor

14/02: Jogos de Amor

15/02: Com Amor, Simon

23/02: Mea Culpa

23/02: Através da Minha Janela 3 – Olhos nos Olhos

24/02: SAG Awards 2024

25/02: Holocausto Brasileiro

28/02: Code 8: Renegados – Parte II

Amazon Prime

Séries

02/02: Sr. & Sra. Smith – Temporada 1

08/02: Halo – Temporada 2 (Paramount+)

23/02: Soltos em Salvador – Temporada 4

23/02: The Second Best Hospital In The Galaxy – Temporada 1

29/02: Rainha Vermelha – Temporada 1

Filmes