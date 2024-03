Como emitir e atualizar passe escolar para ter meia-passagem em Campina Grande

Pagar meia-passagem no transporte público é um direito dos estudantes. Para garanti-lo, em Campina Grande, é necessário que o usuário tenha um cartão de passagens chamado “Nubus”, além da carteira de estudante.

Por isso, o Jornal da Paraíba traz o que é necessário para fazer e atualizar o documento.

Como fazer o passe escolar em Grande

Para fazer o cartão pela primeira vez, o estudante deve fazer um pré-cadastro no site nubuscg.com.br e preencher todas as informações solicitadas.

Com a conclusão do preenchimento das informações, será gerado um protocolo, que precisa ser anotado pelo estudante.

Depois de todo o processo no site, o estudante deve ir até o posto do Nubus, situado no Terminal de Integral de Campina Grande, e apresentar a seguinte documentação:

Carteira de Estudante ou Declaração de matrícula atualizada;

RDM para os universitários;

RG;

CPF;

Número do protocolo gerado pelo atendimento no site.

O que é necessário para atualizar o passe escolar em Campina Grande

A atualização deve ser feita uma vez por ano.

Para fazer a atualização, é necessário que o estudante também preencha um formulário no site nubuscg.com.br.

Depois disso, é necessário apresentar o passe escolar, a declaração de matrícula da escola ou universidade, RG e CPF no posto de atendimento presencial.

Local e horário de atendimento para o passe escolar

Os cartões “Nubus” devem ser emitidos e atualizados no posto de atendimento localizado no Terminal de Integração de Passageiros de Campina Grande.

O espaço fica situado na rua Dom Pedro II, no bairro do Centro.

O atendimento no local acontece entre a segunda a sexta-feira, das 8h às 13h e das 14 às 17h.

