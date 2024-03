Alunos realizam aula prática no encerramento do Curso de Operador de Máquinas Pesadas

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), em parceria com a Qualifica Cursos, concluiu, neste domingo (3), o Curso de Operador de Máquinas Pesadas, na área do antigo Aeroclube, no bairro do Bessa, atividade gratuita que compõe as ações do programa ‘Eu Posso Aprender’, da Sedest. A entrega dos certificados será em uma solenidade nesta segunda-feira (4), às 19h, na Faculdade Maurício de Nassau.

Luiz Ramalho, chefe de Transportes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), contou que, além dos servidores da Prefeitura, foram abertas vagas para o público em geral. Ele explicou que a Prefeitura contribuiu com os equipamentos.

“Foram utilizados, nos testes, cinco tipos de máquinas para qualificar os alunos, sendo duas empilhadeiras da Secretaria de Educação (Sedec); duas retroescavadeiras e uma retroescavadeira com martelete, uma escavadeira hidráulica, duas motoniveladoras da Seinfra; a Secretaria de Meio Ambiente (Semam) ajudou com um trator de arado e a escavadeira bobcat”. As aulas práticas aconteceram neste sábado (2) e domingo (3). Durante a semana, os alunos tiveram três dias de aulas teóricas, das 19h às 22h.

André Dias, coordenador de Projetos da Qualifica Cursos, observou que houve um pico de quase mil inscritos. Entre sala de aula e alunos online foram 480 e, finalizando o curso, em torno de 400, já que alguns desistiram. Ele explicou que a formação é voltada exclusivamente para preparar o aluno para o mercado de trabalho, com todos os procedimentos como se o aluno estivesse participando de um processo de seleção. A intenção, segundo Dias, é transferir os conhecimentos necessários, desde uma operação mais simples com equipamento na parte teórica e segurança do trabalho, e a parte prática, de forma gratuita.

“O aluno paga apenas a emissão da certificação com uma carteirinha que vai possibilitar a ele comprovar nas empresas que realmente fez o curso, cumpriu a carga horária e hoje é um operador profissional nível básico”, ressaltou. Atualmente, o Curso de Operador de Máquinas Pesadas custa entre R$ 800 e R$ 2 mil, dependendo do equipamento para o qual o interessado vai se qualificar.

O instrutor da Qualifica Cursos, Venceslau da Silva, destacou que os alunos estavam bastante interessados e dedicados ao curso. “Foram dois dias de aulas práticas e todo mundo participando, querendo aprender. Em resumo, aprenderam a operar máquinas como empilhadeira, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, motoniveladora. Por onde passamos, o pessoal fica satisfeito”, acrescentou.

Alunos – Na aula prática deste domingo (3), os alunos estavam ansiosos para operar os equipamentos. Heverton Marques é motorista da Seinfra e foi um dos primeiros a participar. “Tive a oportunidade de fazer esse curso, com várias máquinas pesadas, que a Prefeitura está proporcionando para a gente ter a chance de se qualificar mais ainda no mercado de trabalho. Cada máquina dessa é uma profissão e uma porta que se abre lá na frente. Eu não teria condições de pagar”.

Antônio Josildo da Silva Santos é servidor da Prefeitura e agradeceu pela oportunidade. “Sou borracheiro na Prefeitura de João Pessoa e vim buscar qualificação. Esse curso é uma maravilha, uma oportunidade para a gente crescer na vida. É difícil, mas aprendi”.

O vigilante Josivaldo Pereira soube do curso e, assim que começou o período de inscrição, fez a sua. “Participei das aulas teóricas e hoje é a prática. Estou achando muito bacana. É uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Desde criança tinha vontade de dirigir um trator desse e hoje estou aqui. Já passei pela empilhadeira e estou indo para a retroescavadeira”, disse, na manhã deste domingo.

A profissão que, normalmente, é desempenhada por homens, chamou a atenção da estudante Maria Dilma Martins, que estava ansiosa antes de assumir o comando de uma empilhadeira. Ela contou que era um sonho dirigir uma máquina que, normalmente, só os homens operam. “Mulher também pode dirigir máquinas pesadas. Sempre achei bonito e não se vê mulheres nessa área. Me interessei pelo curso e acho muito importante. Uma oportunidade imperdível”, elogiou.

Fernando Oliveira Peixoto é do município de Cuitegi e trabalha como motorista em sua cidade. Ele relatou que nunca teve a oportunidade de participar de um curso tão completo. “Eu soube através do meu genro e ele conseguiu me inscrever. Vim participar porque é um curso muito importante. Fiz quatro máquinas, escavadeira hidráulica, empilhadeira, retroescavadeira e niveladora. É um curso que tem o patrocínio da Prefeitura daqui de João Pessoa, através do prefeito Cícero Lucena, e é uma boa ação que ele está fazendo. Nós, que lutamos pelo pão de cada dia, só temos a ganhar. Estou me sentindo realizado”, concluiu.