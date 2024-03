Eleito novo prefeito de Massaranduba

Terminou agora há pouco a contagem de votos da eleição suplementar na cidade de Massaranduba. Com 62,38% dos votos, João Costa (UB) foi eleito para comandar a prefeitura do município até o fim deste ano. Ele havia disputado o pleito em 2020, mas acabou perdendo para o ex-prefeito Paulo Oliveira.

Paulo, no entanto, teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral por compra de votos.

Na eleição de hoje João Costa disputou o pleito suplementar com Chicão, do PSD, que era presidente da Câmara e vinha exercendo o cargo de prefeito desde o afastamento de Paulo Oliveira. João Costa obteve 5.322 votos na eleição de hoje. Já Chicão ficou com 3.210.

Na campanha o prefeito eleito foi apoiado por lideranças como o ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos) e o senador Efraim Filho (UB).