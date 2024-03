Prefeitura alerta sobre a importância da vacinação contra Covid-19 e atualização da caderneta

As vacinas são eficientes, seguras e é inegável o papel e contribuição crucial que tiveram contra Covid-19, trazendo esperança em meio a um cenário de muito sofrimento, dúvidas e mortes. A imunização também ajuda a prevenir casos da “covid longa”, quando as pessoas permanecem com sintomas ou sequelas decorrentes da doença mesmo depois de passado o período da infecção, em razão de desdobramentos do vírus no organismo humano que ainda desafiam a ciência.

Além da imunização contra Covid-19, a Rede Municipal de Saúde disponibiliza outras vacinas que integram o Programa Nacional de Imunização e são importantes para manter todo esquema preventivo atualizado. Nesta segunda-feira (4), os usuários poderão receber as doses dos imunizantes nos três pontos móveis localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, e no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, funcionam de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h, e no Shopping Tambiá, com assistência das 12h às 20h.

Já nas salas de vacinas, as ações preventivas e de promoção à saúde acontecem nos seguintes serviços: nas Unidades de Saúde da Família, que funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h, no Centro Municipal de Imunização e nas Policlínicas Municipais, que atendem no período das 8h às 16h.

Fazem parte do calendário de rotina as seguintes vacinas: BCG, Hepatite B, Hepatite A, Pentavalente, DTP, VIP, VOP, Meningocócica C, Pneumocócica 10, Rotavírus, Tríplice viral e Varicela para as crianças. Já para os adolescentes, dT, Hepatite B, Tríplice Viral, HPV e Meningocócica conjugada ACWY; e para os adultos, dT, Hepatite B e Tríplice viral, Febre Amarela e a Pneumocócica 23 para idosos acamados, restritos ao leito.

Além das vacinas que fazem parte do calendário como esquema vacinal, também são ofertadas a vacina antirrábica humana e mais recentemente a vacina que protege contra dengue, destinada para crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos.

Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou dengue) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Documentação – Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS. Já para receber as demais vacinas do calendário de rotina, é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito. É necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta segunda-feira (4):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – ( Apenas WhatsApp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)