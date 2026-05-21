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Procon-JP realiza pesquisa para preços de carnes e encontra diferença de R$ 56 no filé bovino

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O quilo do filé bovino sem cordão apresenta a maior diferença nos preços, R$ 56,68, em pesquisa para carnes realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) em supermercados e mercados públicos da Capital, com o produto comercializado entre R$ 60 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 116,68 (Supermercado Rede Compras – Aeroclube), variação de 94,47%.

Mas a maior variação de preços de toda pesquisa ficou com o quilo da carne tipo fraldinha, 135,24%, oscilando entre R$ 25 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 58,81 (Rede Compras – Aeroclube), diferença de R$ 33,81.

O levantamento do Procon-JP foi realizado nesta quarta-feira (11) em 26 estabelecimentos e coletou preços de 97 itens, entre carne bovina (em cortes e moída), fígado bovino, frango, miúdos de frango, bacon, linguiça, além de ovos (brancos e vermelhos). O Procon-JP também divulga a pesquisa comparativa de preços com a última pesquisa realizada no dia 07 de janeiro de 2026.

Outras diferenças – Outras duas grandes diferenças foram encontradas no quilo do filé bovino com cordão, R$ 49,99, oscilando entre R$ 50 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 99,99 (Supermercados Manaíra – Manaíra), variação de 99,98%; e no quilo da maminha, R$ 33,99, que oscila entre R$ 35 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 67,99 (Manaíra – Manaíra), variação de 94,26%.

Mais variações – Mais duas variações chamam a atenção: o quilo da picanha nacional, 124,98%, com preços entre R$ 40 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 89,99 (Manaíra – Manaíra), diferença de R$ 49,99; e no quilo da carne tipo cupim, 108,66%, que oscila entre R$ 33,50 (Rede Compras – Aeroclube) e R$ 69,90 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa), diferença de R$ 36,40.

Coração de frango – Para preço do frango, o Procon-JP registra que a maior variação, 160,11%, ficou com o quilo do coração Sadia, praticado entre R$ 14,99 (Supermercado Bemais – Bancários) e R$ 38,99 (Supermercado Manaíra – Manaíra).

O quilo do coração, só que da marca Bom Todo, ficou com a maior diferença de preço da pesquisa para frango, R$ 28,30, oscilando entre R$ 20,49 (Supermercado Carrefour – Bancários) e R$ 48,79 (Supermercado Bemais – Bancários), variação de 138,12%.

Ovos – No quesito ovos, a bandeja com 20 unidades do branco Avine mostra a maior variação do levantamento, 50,08%, comercializado entre R$ 11,98 (Supermercado Hiper Mateus – Altiplano) e R$ 17,98 (Supermercado SuperFácil – Água Fria). A maior diferença, R$ 9, porém, ficou com a bandeja com 30 ovos, com preços entre R$ 17,99 (Supermercado Rede Compras – Aeroclube) e R$ 26,99 (Supermercados Carrefour – Bancários e SuperFácil – Água Fria).

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