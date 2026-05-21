Setor de serviços na Paraíba registra 2ª maior taxa de crescimento do País em 2025, revela IBGE — Governo da Paraíba

Mostrando força no setor de serviços, a Paraíba fechou o ano de 2025 com a 2ª maior taxa de crescimento do País. Foi o que revelou a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado de janeiro a dezembro do ano passado, a Paraíba apresentou uma expansão de 5,7%, representando o dobro do crescimento do País (2,8%), enquanto o Distrito Federal liderou o crescimento em 2025 com 7%.

No comparativo de dezembro do indicador do setor sobre o mesmo mês do ano passado, a Paraíba cresceu 4,3%, taxa também superior à média do País (3,4%).

MELHORES TAXAS DO ANO – Com taxas positivas em 10 dos 12 meses de 2025, o resultado final do setor de serviços, que que reúne atividades como transporte, turismo, restaurantes, salão de beleza e tecnologia da informação, levou a Paraíba a ficar com a 2ª maior taxa do País. Os meses com melhores desempenhos de crescimento no ano passado foram novembro (9,2%), abril (8,8%), fevereiro (8,7%) e março (7,5%).

Dos 166 serviços pesquisados pelo IBGE, 53,6% terminaram o ano com alta. Entre os segmentos com maiores influências figuram portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; transporte aéreo de passageiros; rodoviário de carga; publicidade; e desenvolvimento e licenciamento de programas de computador. O gerente da pesquisa do IBGE, Rodrigo Lobo, revelou que os serviços estão “operando em grande força”.

SETOR SERVIÇOS REFLETE ECONOMIA DO ESTADO – Para o secretário de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Marialvo Laureano, o resultado de 2025 do setor de serviços na Paraíba reforça e reflete apenas o que está acontecendo positivamente no PIB do Estado e nos demais setores das atividades econômicas, incluindo a geração de emprego.

“No ano passado, o setor que mais contribuiu para o saldo de 31 mil postos foram os segmentos de serviços com um total 23.935 postos de saldo. Outra informação importante: o setor de serviços na Paraíba cresce pelo quinto ano seguido e isso mostra consistência da economia do Estado e dos esforços governamentais para manter o Estado equilibrado e atraindo mais empresas do setor”, frisou.

Além de ser o setor que mais gera emprego no Estado, Marialvo Laureano apontou “o potencial enorme de crescimento no setor turístico que já é uma realidade, mas será ainda muito mais promissor nos próximos anos com o Polo Turístico Cabo Branco, que vai mudar definitivamente o patamar de turismo do Estado. O nosso governo não apenas destravou, mas construiu o maior projeto planejado de turismo do Brasil. Já temos doze equipamentos turísticos como resorts, parques temáticos e grandes hotéis de bandeiras nacionais e internacionais já contratados com investimentos privados de R$ 2,7 bilhões e o primeiro resort com inauguração prevista para este mês de março. Não temos dúvida da força que esse setor terá na economia do Estado,” apontou o secretário da Fazenda Estadual.

O QUE MEDE A PESQUISA – A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços do país e dos Estados, investigando a receita bruta e real de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, mas excluídas as áreas de saúde e educação. Ao lado da administração pública, os setores de serviços e de comércio têm os maiores pesos na composição do PIB do País e dos Estados.