Polyana Resende leva a magia do samba para o Sabadinho Bom

O samba toma conta da Praça Rio Branco neste sábado (1º), com a apresentação da cantora Polyana Resende no Sabadinho Bom. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), começa às 12h30, no Centro Histórico da Capital, com acesso gratuito para todos os públicos.

“É um prazer anunciar Polyana Resende em nosso Sabadinho Bom, uma ação cultural que tem dado uma nova cara para o Centro Histórico de João Pessoa. A Praça Rio Branco é um ambiente que o morador de João Pessoa e o turista que nos visita já se acostumaram a frequentar nas tardes de sábado. A partir do Sabadinho Bom, as pessoas dão vida ao território do Centro Histórico até altas horas da noite, potencializando uma microeconomia local ali nos bares, restaurantes, cafés, o que é uma grande política de cultura que o nosso prefeito Leo Bezerra tem estimulado e se dedicado”, iniciou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele destacou que a gestão está, a cada dia, fortalecendo ainda mais a ocupação viva do Centro Histórico com festas e ações culturais. “E isso tem muita importância para todos nós, principalmente quando observamos uma integração com a Secretaria de Habitação, que está construindo residenciais ali no Centro Histórico, Secretaria de Infraestrutura que entregou recentemente o Ponto de Cem Réis, Secretaria da Inovação (Inovacentro) que tem feito ações fortes em torno do nosso Centro Histórico. Então, o governo municipal dedica fortemente uma política de valorização daquele território e eu fico contente que a Funjope e a Cultura estejam participando desse processo”, acrescentou.

Para Polyana Resende, o Sabadinho Bom é uma iniciativa importante para a valorização dos artistas locais e para a aproximação com o público. No repertório, a cantora apresenta canções como ‘Vaitimbora’ e ‘Saravá’, ambas gravadas por ela, além de clássicos do samba. A apresentação terá Potyzinho Lucena no cavaquinho, Fabiane Fernandes no violão e Alisson Cavalcante, Francisco Neto e Erandir Oliveira nas percussões. “A expectativa é que possamos todos nos divertir juntos”, resumiu a cantora.

A artista – Recifense radicada há 24 anos em João Pessoa, Polyana Resende tem 22 anos de carreira e estreou no mercado fonográfico em 2015, com o single e videoclipe ‘Vaitimbora’, composição de Seu Pereira. Em 2025, a música ganhou repercussão internacional e alcançou milhões de visualizações, com acessos registrados em países como França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Chile, Argentina, Uruguai e México.

O primeiro álbum autoral, ‘Samba Teimoso’, foi lançado em 2017. Entre os trabalhos seguintes estão os singles ‘Um samba a dois’, de Potyzinho Lucena, finalista do 1º Festival de Música da Paraíba, em 2018, e ‘Não vou mais engolir o choro’, de autoria da própria Polyana Resende, lançada em 2021 e escolhida como trilha sonora original do curta-metragem ‘O Pato’, de Antônio Galdino.

Polyana Resende também é idealizadora da Orquestra de Samba de Mulheres e integra o Sanhauá Samba Clube, projeto realizado semanalmente há sete anos na Vila do Porto, no Centro Histórico de João Pessoa. A cantora também faz parte da Roda de Samba Buarque, que mantém atividades há 10 anos.

Samba na Praça – Após o Sabadinho Bom, a Praça Rio Branco recebe mais uma edição do projeto Samba na Praça, mantendo a programação musical dedicada ao gênero. O repertório reúne sucessos de nomes como Zeca Pagodinho, Alcione, Fundo de Quintal, Martinho da Vila, Revelação, Exaltasamba, Almir Guineto, Beth Carvalho, Ferrugem e Leci Brandão.

O grupo é formado por Josinaldo Nascimento (voz), Figueiredo (cavaquinho), Naldão (surdo), Jefferson (violão), Erisvaldo (pandeiro), Mário e Renan (tantan), Luan, Naldo e Jorge (reco-reco) e Chida (vocal).