São João Multicultural

XX Concurso Paraíba Junino 2023 estreia com oito juninas na Arena Almeidão

13/06/2023 | 11:00 | 81

O XX Concurso Paraíba Junino 2023 começou, nesta segunda-feira (12), com a apresentação de oito quadrilhas. E foi uma noite com representações belíssimas exaltando a cultura nordestina e toda a tradição junina. Nesta terça-feira (13), mais oito quadrilhas se apresentam. O Festival, que envolve as juninas de todo o estado, segue até a sexta-feira (16), a partir das 19h.

“A primeira noite do Festival Estadual confirma a linha assertiva que nós tomamos de valorizar as culturas juninas em João Pessoa. Nós realizamos o Festival Municipal em uma estrutura muito bem organizada na Arena Almeidão que construímos só para isso. Estamos organizando o estadual de maneira que possamos estimular, valorizar e, sobretudo, colocar na perspectiva de futuro a cultura das quadrilhas juninas. A nossa ideia é exatamente essa, poder transformar João Pessoa numa referência nacional de quadrilhas juninas”, declarou o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves.

Ele diz que isso está sendo feito a partir de dois momentos: o estímulo local às juninas para que sejam criadas novas quadrilhas, a exemplo do que vem acontecendo em João Pessoa, que ganhou três juninas e tem mais quatro em processo de criação. Além disso, atraindo outros eventos de grande porte como o concurso estadual, que agrega 31 quadrilhas juninas dos mais diversos municípios, entre eles, Santa Rita, Patos, Sousa, Campina Grande, Massaranduba, Alhandra. “Tem uma diversidade de experiências juninas muito grande no estado da Paraíba que nós estamos acolhendo em João Pessoa e isso é muito importante”, acrescentou.

Quadrilhas – O concurso é transmitido ao vivo pelo canal da Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa, no YouTube, e pode ser acessado no link https://www.youtube.com/@ligadasquadrilhasjuninasjp9863. Mas, nada como ver de perto a beleza das juninas.

Com o tema ‘Lua Cheia de Amor no Arraiá’, a primeira a se apresentar foi a quadrilha Rosa dos Ventos, do município de Junco do Seridó. Ela foi primeiro lugar na etapa Patos. Em seguida, foi a vez da junina Fazenda Chamego, de Logradouro, segundo lugar na etapa Brejo. O tema foi ‘Bença, meu velho Chico’, destacando os povos indígenas, os primeiros habitantes do Brasil.

O concurso seguiu com a Fazenda Lampião, quarta colocada no Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa com o tema ‘Alegria’. Logo depois, mais uma de João Pessoa, a Sanfona Branca, segundo lugar na Capital, com o tema ‘Resistência’, lembrando nomes como Marielle, Margarida Maria Alves, Chico Mendes e Dorothy Stang.

A penúltima junina a se apresentar foi a Mistura Gostosa, de Campina Grande, que conquistou o segundo lugar na Rainha da Borborema. Finalizando a noite, a junina Cafundó, de Lagoa de Dentro, que foi terceiro lugar na etapa Brejo. A quadrilha levou o tema ‘Somos feitos de fases’. Para encerrar a noite, a atração musical foi o Vaqueiro Milcemar.

Duas quadrilhas não conseguiram se apresentar. Da cidade de Massaranduba, a junina Cheiro de Malícia, primeiro lugar na etapa Agreste, seria a quarta da noite, mas foi desclassificada por não chegar a tempo. Ainda assim, fez uma participação com o tema ‘É de dar água na boca’, já que o terceiro lugar na etapa Sousa, a junina Alegria de Matuto, não compareceu.

O XX Concurso Paraíba Junino 2023 é realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope) e em parceria Federação das Entidades de Quadrilhas Juninas da Paraíba (Fequajune-PB) e Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa.

Público – Plena segunda-feira e forrozeiro que se preze não perde um evento de quadrilhas. O autônomo Lucas Moreira Maia foi conhecer a Arena Almeidão e se encantou. “Primeira vez que venho e estou achando a estrutura bacana, bem colorida, valorizando mais a cultura”, disse.

A estudante Beatriz Sousa também foi só elogios. “Estou achando o evento maravilhoso, as quadrilhas estão lindas, de parabéns, a organização em si. Está tudo muito lindo. Ainda estou descobrindo as quadrilhas”, declarou.

Integração – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb), Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Cultura da Paraíba.

Este é o segundo ano em que o Festival de Quadrilhas Juninas acontece no estacionamento do estádio Almeidão. Desta vez, a estrutura recebe também o Festival Estadual de Quadrilhas Juninas, de 7 a 16 de junho. A Arena Almeidão ganhou mais espaço e tem capacidade para um público de 15 mil pessoas em quase 10 mil metros quadrados, com área de acessibilidade e praça de alimentação. Além do Camarim da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Programação – Nesta terça-feira (13), se apresentam as juninas Mistura Junina, de Guarabira, primeiro lugar na etapa Brejo; Ação Nordestina, de Pilar, segundo lugar na etapa Vale do Paraíba; Moleka 100 Vergonha, de Campina Grande, terceiro lugar da etapa Campina Grande; Luar, de Alhandra, segundo lugar na etapa Santa Rita – Região Metropolitana; Aconchego, de Ingá, terceiro lugar na etapa Vale do Paraíba; Paixão Nordestina, de Caldas Brandão, primeiro lugar na etapa Vale do Paraíba; Mocidade Junina, de Santa Rita, primeiro lugar em Santa Rita; Fazenda Brasil Caboclo, primeiro lugar etapa Sousa.