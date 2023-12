Por MRNews



Larissa Manoela Surpreende Fãs com Textão para Noivo: ‘Feliz uma Gestação’

Neste dia 17 de abril de 2023, a renomada atriz Larissa Manoela causou alvoroço entre seus admiradores ao compartilhar uma emocionante declaração de amor a seu noivo, o também ator André Luiz Frambach. A surpresa veio quando a palavra ‘gravidez’ foi mencionada, deixando os seguidores atentos e curiosos.

Larissa, com mais de 48 milhões de seguidores em seu perfil oficial no Instagram, esclareceu que não está grávida, dissipando qualquer especulação sobre uma possível gestação. A artista, uma das mais populares do Brasil, utilizou o termo para celebrar os nove meses de relacionamento com André.

Na ativa rede social, Larissa Manoela não deixou passar em branco esse marco no romance: “Eu quero que saiba que te amo”, declarou a celebridade, destacando a importância do companheirismo e da amizade no relacionamento.

Expressando seus sonhos, a atriz revelou o desejo de se casar e formar uma família com André, sem especificar quando isso ocorrerá, mas enfatizando que o ator é a pessoa com quem ela deseja construir esse futuro. Surpreendentemente, em outro trecho, Larissa mencionou: “Eu te quero. Feliz uma gestação! Não porque tô grávida, viu galera e sites de fofoca, mas porque já são 9 meses contigo, meu peixão”.

A declaração inusitada gerou reações variadas entre os fãs, com alguns expressando surpresa e até confusão. Comentários como “Primeiro achei que era um término, depois achei que ela estava grávida” e “Que susto” evidenciam a repercussão impactante da mensagem de Larissa Manoela.

Em meio a essas reações, a atriz reforça a importância do amor e do comprometimento em seu relacionamento, mantendo seus seguidores ansiosos para acompanhar os próximos capítulos dessa história de amor.*

GRANDE IRMÃO DEMITIDO? Bruno De Luca Deixa o Comando do “BBB – A Eliminação” no Multishow

Após quatro anos à frente do programa “BBB – A Eliminação” no Multishow, Bruno De Luca não estará mais no comando da atração a partir de 2024. Esta foi a segunda vez que o apresentador esteve à frente do programa, tendo anteriormente comandado entre 2011 e 2014, acumulando, assim, oito anos de experiência na condução do “Big Brother Brasil” no canal.

O “BBB – A Eliminação” é conhecido por receber os eliminados de cada semana do reality show da Globo, proporcionando-lhes a oportunidade de revisitar alguns dos momentos marcantes durante sua participação no programa.

A confirmação da saída de Bruno De Luca foi feita pela assessoria do Multishow ao portal “F5”. Em declaração, a equipe do canal afirmou: “Confirmamos que Bruno de Luca não estará no BBB – A Eliminação, no Multishow. Não temos mais informações no momento”. A nota divulgada pelo colunista Gabriel Vaquer, do “F5”, enfatiza que a decisão de Bruno De Luca deixar o programa não está relacionada à polêmica envolvendo o acidente de Kayky Brito.

A saída de Bruno De Luca do comando do “BBB – A Eliminação” representa uma mudança significativa na dinâmica do programa no Multishow. Os fãs agora aguardam para descobrir quem será o sucessor do apresentador e como a atração se adaptará a essa transição.

Bruno de Luca Anuncia Pausa na Carreira Após Ano Conturbado

O apresentador Bruno de Luca surpreendeu seus fãs ao anunciar uma pausa em sua carreira na televisão. Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, Bruno explicou que a decisão de afastar-se temporariamente de seus compromissos na TV é motivada pelo ano conturbado de 2023 e pela necessidade de dedicar mais tempo à família.

“Como vocês sabem, eu passei por muita coisa este ano. Esses acontecimentos serviram para eu repensar a minha vida pessoal e também a minha vida profissional. E falando da minha vida profissional, eu queria dizer que eu decidi fazer uma pausa, tirar um período só para mim. Eu quero ficar um tempinho, não sei quanto tempo ainda, afastado dos meus compromissos na TV”, compartilhou Bruno.

O apresentador, que iniciou sua carreira aos 10 anos, destacou a importância de não perder momentos cruciais em sua vida pessoal. Enquanto falava, mostrou sua filha, Aurora, ao fundo, enfatizando o desejo de aproveitar cada parte significativa da vida familiar.

Durante esse período sabático, Bruno planeja não apenas se dedicar à família, mas também explorar o mundo através de viagens. Ele expressou seu desejo de manter um canal de comunicação aberto com seus seguidores, mesmo durante o afastamento da televisão.

O segundo semestre de 2023 foi marcado por um episódio delicado na vida de Bruno de Luca, relacionado ao acidente sofrido por seu amigo, o ator Kayky Brito, enquanto estavam em um quiosque no Rio de Janeiro. O apresentador enfrentou críticas nas redes sociais e, em outubro, a Justiça do Rio de Janeiro acatou o pedido do Ministério Público, determinando que Bruno de Luca responda por omissão de socorro a Kayky Brito, crime previsto no artigo 135 do Código Penal.

A decisão judicial levanta questionamentos sobre o futuro profissional de Bruno de Luca, mas, por ora, o apresentador parece focar em um período de recuo e reflexão. O afastamento temporário pode proporcionar a Bruno a oportunidade de reavaliar sua carreira e prioridades, enquanto seus fãs aguardam por atualizações sobre seus planos futuros.