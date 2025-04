Cerest participa de ação alusiva à saúde do trabalhador com debate e sessão de cinema

23/04/2025 |

18:00 |

124

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de João Pessoa vai participar de uma ação especial com uma sessão de cinema em alusão à campanha ‘Abril Verde’, de conscientização sobre saúde e segurança no trabalho. A atividade acontece nesta quinta-feira (24), a partir das 14h, no Centro de Educação Profissional do Senac, localizado no Centro da Capital.

DR T . R J . 15855.

O ‘Cinema Verde: Projetando à Saúde do Trabalhador’ é uma realização do Ministério Público do Trabalho na Paraíba (MPT-PB) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado da Paraíba (Fecomércio).

Durante a ação, será exibido um filme sobre a temática da campanha e, em seguida, será aberto um momento de debate sobre o tema, com a participação do procurador regional do Trabalho, Raulino Maracajá, e do diretor do Cerest, Kleber José.

“A atividade é direcionada aos agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, trabalhadores da construção civil, comerciários, telecomunicações e demais trabalhadoras e trabalhadores que se interessem pelo tema”, destacou o diretor do Cerest.

Cerest – O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) é uma unidade de saúde pública dedicada à promoção, proteção e recuperação da saúde dos trabalhadores, atuando na prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, além de monitorar as condições laborais que afetam a saúde.