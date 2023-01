Primeiro semestre

Semob-JP encerra prazo para vistoria do transporte escolar nesta sexta e inicia fiscalização com volta às aulas

26/01/2023 | 13:00 | 23

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) finaliza nesta sexta-feira (27) o prazo de vistoria para os permissionários do transportes escolar na Capital.

Desde o início do calendário, no dia 2 deste mês, a Divisão de Transportes (DTRA) da Semob-JP inspecionou 185 veículos, de um total de 435 da frota cadastrada. Destes, 164 foram aprovados e 21 não atenderam os requisitos exigidos no regulamento do serviço de transporte escolar, devendo sanar as irregularidades e retornar à Superintendência para nova vistoria e reavaliação dos itens não aprovados na inspeção anterior.

Com o fim do calendário de vistoria e a volta às aulas, a Semob-JP vai iniciar a fiscalização próximo às escolas, para garantir o transporte seguro dos alunos, autuar os não aprovados na inspeção e coibir os clandestinos. Os pais de alunos devem ficar atentos, contratando o serviço apenas do permissionário que foi aprovado na inspeção e tem selo de cor azul no veículo, que constata a aprovação na vistoria.

“A vistoria é a garantia que os nossos filhos serão transportados com segurança até a escola e a volta pra casa, por isso ela é realizada duas vezes por ano. O permissionário que vier à Semob para fazer a vistoria fora do prazo, pagará multa de R$ 33,97”, destacou Expedito Filho, superintendente da Semob-JP.

Itens conferidos – Durante a inspeção, são observados justamente itens de segurança e equipamentos obrigatórios, tais como faroletes, sinaleiras, bancos, forros, funilaria, pintura, tacógrafo, extintor de incêndio, pneus, cintos de segurança, trava das portas, buzina e para-brisa, além de outros relativos à higiene e o conforto. São checados em torno de 40 itens do veículo, bem como se as faixas laterais e traseiras estão de acordo com as normas que regulamentam o serviço de transporte escolar.

Disk-Semob – Para informações e reclamações, a Semob-JP disponibiliza os números 118 e o 9.8760-2134 que também funciona como WhatsApp. Informações e reclamações podem se feitas por meio do FALE CONOSCO, no endereço servicos.semobjp.pb.gov.br