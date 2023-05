Até a próxima semana

Prefeitura prorroga prazo para atualização cadastral de instituições beneficiadas pelo Banco de Alimentos

12/05/2023 | 19:30 | 27

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), prorrogou o prazo de atualização cadastral das instituições que são beneficiadas pelo Banco de Alimentos até a próxima sexta-feira (19). O prazo se encerraria nesta sexta-feira (12). Durante a próxima semana, também será realizado o cadastramento de instituições beneficentes que desejem receber os alimentos disponibilizados pelo equipamento através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

As instituições interessadas devem se dirigir à Diretoria de Economia Solidária e Segurança Alimentar e Nutricional (Dessan), no Centro Administrativo Municipal (CAM), das 8h às 16h, munidos dos seguintes documentos atualizados: CNPJ, RG e CPF do responsável, comprovante de endereço da entidade, estatuto, ata de posse mais recente, quantitativo de famílias e/ou pessoas beneficiadas, cadastro nos Conselhos Municipais de Assistência Social, ou da Criança e do Adolescente ou Conselho do Idoso.

“Decidimos estender o prazo considerando pedido das instituições, como produto do diálogo e aproximação que temos enquanto gestão junto aos conselhos de direito da cidade. Estamos atualizando o cadastro das instituições como uma questão de transparência e cuidado em viabilizar que os recursos cheguem para dar segurança alimentar a quem mais precisa”, reforçou Norma Gouveia, secretária de Desenvolvimento Social de João Pessoa.