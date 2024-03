PALPITES RB Bragantino x Botafogo Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (13/03), ESCALAÇÕES

O jogo entre RB Bragantino x Botafogo acontece Hoje (13/03) às 21:30 hs. O mandante da partida Bragantino QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2024.

A Pré-Libertadores é uma fase crucial no torneio sul-americano de clubes, a Copa Libertadores. Disputada por equipes que não se classificaram diretamente para a fase de grupos, esta etapa determina os últimos participantes do torneio principal.

Os jogos da Pré-Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

O confronto decisivo entre Red Bull Bragantino e Botafogo promete agitar os torcedores nesta quarta-feira, dia 13 de março, no Estádio Nabi Abi Chedid. O embate, válido pelo jogo de volta da terceira fase eliminatória da Copa Libertadores, definirá qual equipe avançará para a fase de grupos da competição continental. Enquanto o Botafogo chega ao confronto com a vantagem do empate, o Bragantino necessita de uma vitória por dois gols de diferença para evitar os pênaltis e assegurar sua classificação.

O Cenário Atual

Com o Botafogo tendo vencido o primeiro encontro por 2 a 1, o Red Bull Bragantino se encontra em uma situação de desafio, precisando buscar o resultado em casa para seguir na competição. Enquanto os cariocas jogam com a vantagem do empate, os paulistas precisam superar essa diferença para garantir sua permanência na disputa.

Escalações Prováveis

Red Bull Bragantino:

Escalação : Cleiton; Mendes, Cunha, Cândido e Capixaba; Jadsom, Ramires e Lincoln; Helinho, Vitinho e Sasha.

: Cleiton; Mendes, Cunha, Cândido e Capixaba; Jadsom, Ramires e Lincoln; Helinho, Vitinho e Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Botafogo:

Escalação : Gatito, Suárez, Barboza, Halter e Marçal; Barbosa, Tchê Tchê (Gregore) e Eduardo; Savarino, Júnior Santos e Tiquinho.

: Gatito, Suárez, Barboza, Halter e Marçal; Barbosa, Tchê Tchê (Gregore) e Eduardo; Savarino, Júnior Santos e Tiquinho. Técnico: Fábio Matias

Como Chegam as Equipes

O Red Bull Bragantino, sob o comando do técnico Pedro Caixinha, conta com o possível retorno do volante Matheus Fernandes, ex-Botafogo, que estava em processo de recuperação de uma lesão na coxa direita. Os titulares foram poupados na última rodada do Paulistão visando o confronto decisivo, com exceção do atacante Eduardo Sasha, que foi preservado para um melhor controle físico.

Por outro lado, o Botafogo, orientado pelo interino Fábio Matias, atravessa um bom momento, acumulando cinco vitórias consecutivas. O time tem a missão de manter essa sequência e garantir sua vaga na fase de grupos da Libertadores. Contudo, para isso, é necessário enfrentar um jogo duro, com possíveis alterações na equipe em busca da solidez defensiva e eficiência no ataque.

Onde Assistir

O confronto entre Bragantino e Botafogo será transmitido ao vivo pelos canais ESPN, Star+ e Globoplay, proporcionando aos torcedores a oportunidade de acompanhar cada lance e emoção deste embate crucial.

Arbitragem

Árbitro : Wilmar Roldan (COL)

: Wilmar Roldan (COL) Auxiliares : Juan P. Belatti (COL) e John Leon (COL)

: Juan P. Belatti (COL) e John Leon (COL) VAR: Juan Lara (CHL)

Com uma arbitragem internacional liderada por Wilmar Roldan, o jogo promete ser conduzido de maneira justa e imparcial, garantindo que o resultado final seja determinado exclusivamente pela qualidade e desempenho das equipes em campo.

Em suma, a partida entre Red Bull Bragantino e Botafogo promete ser um confronto emocionante e decisivo, onde cada equipe buscará impor seu estilo de jogo e conquistar a tão almejada vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. O palco está armado, e os torcedores aguardam ansiosamente por mais um capítulo dessa emocionante jornada do futebol sul-americano.