ONDE ASSISTIR Atlético de Madrid x Internazionale AO VIVO CHAMPIONS 23/24, HOJE (13/03), PALPITES E ESCALAÇÕES

O Atlético de Madrid x Internazionale , jogam pela Champions League, edição 2022/2023 hoje, HOJE (13/03) às 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2023 – 2024, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2023 – 2024, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO Atlético .

Assim, neste ano, os jogos serão transmitidos ao vivo pelos canais da TURNER para todo o Brasil e, inclusive, em TV Aberta, pelo SBT. Todavia, o torcedor também pode assistir online pelo Facebook, em algumas partidas. Nesta fase de eliminatórias, a ESPN também transmitirá jogos. Portanto, será possível assistir a Champions, este ano, pelo HBO MAX, TNT, ARENA TNT (online), Facebook e SBT.

Preview: Atlético Madrid vs. Inter Milan – previsão, notícias das equipes, escalações

Buscando reverter um déficit de um gol, o Atlético Madrid recebe o Inter Milan no Wanda Metropolitano para o segundo jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira à noite.

O Nerazzurri conquistou uma vitória magra por 1 a 0 no primeiro jogo no San Siro há três semanas, graças a um gol tardio de Marko Arnautovic.

Prévia da Partida

Após uma eliminação amarga na fase de grupos na Liga dos Campeões da temporada passada, o Atlético Madrid pelo menos foi um pouco melhor nesta temporada ao alcançar as oitavas de final, mas enfrentam uma batalha difícil para avançar para as quartas de final pela terceira vez em cinco temporadas após uma exibição decepcionante no primeiro jogo contra o Inter.

De fato, apenas três dias após vencer o Las Palmas por 5 a 0 na La Liga, a equipe espanhola faltou um instinto assassino diante do gol no San Siro e não conseguiu marcar nenhum dos seus sete chutes no alvo antes de permitir que o substituto do Inter, Arnautovic, marcasse o gol da vitória aos 79 minutos.

Diego Simeone, que representou o Inter durante sua carreira de jogador, tem enfrentado pressão nas últimas semanas, já que sua equipe do Atlético venceu apenas dois dos últimos nove jogos em todas as competições, não marcando em cinco ocasiões durante essa sequência, incluindo a derrota por 2 a 0 no fim de semana para o Cadiz.

Seis pontos agora separam o Barcelona em terceiro do Atlético, que está agarrando sua vaga na Liga dos Campeões, estando apenas dois pontos à frente do Athletic Bilbao em quinto lugar, com 10 jogos restantes.

O Atlético entra no confronto da Liga dos Campeões contra o Inter sem ter progredido em nenhuma de suas últimas três eliminatórias depois de perder o primeiro jogo, mas eles receberão bem o retorno ao Wanda Metropolitano, onde perderam apenas um dos últimos 32 jogos em todas as competições, enquanto também venceram sete de seus últimos nove confrontos em casa contra equipes italianas.

Em contraste com o Atlético, o Inter segue para a capital espanhola em clima de otimismo, já que venceram 14 e empataram um dos últimos 15 jogos em todas as competições, incluindo uma vitória magra por 1 a 0 fora de casa sobre o Bologna na Serie A no último fim de semana.

Simone Inzaghi optou por descansar alguns de seus principais nomes, incluindo o artilheiro e capitão Lautaro Martínez, mas o Nerazzurri saiu por cima contra seus adversários que disputam a Liga dos Campeões, graças a um gol de cabeça de Yann Aurel Bisseck no final do primeiro tempo.

Depois de vencer 12 jogos consecutivos da Serie A, o Inter está firmemente no comando para conquistar seu 20º Scudetto, pois estão na liderança com 75 pontos em 28 jogos, com uma vantagem de 16 pontos sobre o rival AC Milan em segundo lugar.

Com essa vantagem, Inzaghi e companhia podem concentrar toda sua atenção no confronto das oitavas de final contra o Atlético na Liga dos Campeões, com os finalistas da temporada passada buscando ir além e conquistar seu primeiro troféu europeu desde 2009-10.

O Inter estará confiante em garantir sua vaga nas quartas de final depois de ter avançado em sete de suas últimas oito eliminatórias da Liga dos Campeões após vencer o primeiro jogo, mas o sucesso contra o Atlético não é garantido, já que o Nerazzurri não venceu nenhuma de suas últimas 10 visitas à Espanha na principal competição de clubes da Europa.

Notícias das Equipes

O Atlético Madrid espera que Antoine Griezmann e José Giménez possam retornar ao elenco após perderem cada um dos últimos quatro jogos com lesões no tornozelo e na coxa, respectivamente, enquanto Thomas Lemar (Achilles), Cesar Azpilicueta e Vitolo (ambos joelho) permanecem fora de combate.

Espera-se que Gabriel Paulista ou Stefan Savic comecem na defesa central se Giménez não estiver apto para jogar, enquanto Nahuel Molina poderia substituir Marcos Llorente na ala direita.

Um trio de meio-campo composto por Saul Niguez, Koke e Rodrigo De Paul deve permanecer intacto, enquanto Alvaro Morata, que marcou apenas um gol em seus últimos 10 jogos, poderia ser acompanhado no ataque por Memphis Depay, que marcou apenas uma vez em suas últimas oito partidas.

Quanto ao Inter Milan, o herói do primeiro jogo, Arnautovic, deve ficar de fora com uma lesão na coxa, enquanto Carlos Augusto machucou a panturrilha na vitória do último fim de semana sobre o Bologna; ambos os jogadores se juntam a Juan Cuadrado (Achilles) e Stefano Sensi (tornozelo) no departamento médico.

Federico Dimarco deve ocupar o lugar de Augusto na ala esquerda, enquanto Benjamin Pavard e Stefan de Vrij podem substituir Bisseck e Francesco Acerbi na defesa central. Denzel Dumfries também estará pressionando por um retorno na ala direita, mas Inzaghi pode decidir continuar com Matteo Darmian.

Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan são os mais prováveis para iniciar no meio-campo central, enquanto o artilheiro Martinez, que marcou 26 vezes em todas as competições, incluindo quatro gols em seus últimos cinco jogos, está pronto para retornar ao time titular para se juntar a Marcus Thuram no ataque.

Possível Escalação do Atlético Madrid:

Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Saul, De Paul, Koke; Depay, Morata

Possível Escalação do Inter Milan:

Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

Nossa previsão: Atlético Madrid 0-2 Inter Milan (Inter Milan vence por 3-0 no agregado)

O Atlético não pode se dar ao luxo de outra performance ineficaz no terço final se quiser reverter a situação contra um Inter em alta, que parecem imparáveis nos últimos meses.

O momento certamente está com os visitantes italianos e, embora seu histórico na Espanha não seja encorajador, eles têm nomes de destaque como Martinez, retornando de um descanso no fim de semana, para levar a equipe de Inzaghi para as quartas de final.