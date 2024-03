ONDE ASSISTIR Borussia Dortmund x PSV AO VIVO CHAMPIONS 23/24, HOJE (13/03), PALPITES E ESCALAÇÕES

O Borussia Dortmund x PSV , jogam pela Champions League, edição 2022/2023 hoje, HOJE (13/03) às 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2023 – 2024, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2023 – 2024, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO Borussia .

Assim, neste ano, os jogos serão transmitidos ao vivo pelos canais da TURNER para todo o Brasil e, inclusive, em TV Aberta, pelo SBT. Todavia, o torcedor também pode assistir online pelo Facebook, em algumas partidas. Nesta fase de eliminatórias, a ESPN também transmitirá jogos. Portanto, será possível assistir a Champions, este ano, pelo HBO MAX, TNT, ARENA TNT (online), Facebook e SBT.

Prévia: Borussia Dortmund vs. PSV Eindhoven – previsão, notícias das equipes, escalações

Borussia Dortmund

Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Malen, Brandt, Adeyemi; Fullkrug

PSV Eindhoven

Benitez; Teze, Obispo, Boscagli, Dest; Schouten, Til, Junior; Bakayoko, De Jong, Lozano

Um lugar nas quartas de final da Liga dos Campeões está em jogo quando o Borussia Dortmund recebe o PSV Eindhoven no Westfalenstadion para o segundo jogo das oitavas de final na quarta-feira à noite.

A eliminatória está equilibrada depois de um empate por 1 a 1 no primeiro jogo, na Holanda, há três semanas, com o pênalti de Luuk de Jong no segundo tempo cancelando o gol inicial de Donyell Malen, ex-jogador do PSV.

Prévia da Partida

Cinco dias após dividir os pontos com o PSV, o Dortmund foi derrotado por 3 a 2 em casa para o Hoffenheim na Bundesliga, mas desde então se recuperou com vitórias consecutivas fora de casa contra Union Berlin e Werder Bremen.

Depois de garantir uma vitória rotineira por 2 a 0 em Berlim, o BVB lutou para vencer por 2 a 1 com 10 homens contra o Bremen no último fim de semana, graças aos gols de Malen e Jadon Sancho no primeiro tempo – este último marcando seu primeiro gol desde que retornou ao clube por empréstimo do Manchester United.

A expulsão de Marcel Sabitzer no final do primeiro tempo permitiu que o Bremen voltasse para o jogo, com Justin Njinmah reduzindo o déficit 20 minutos antes do fim, mas o Dortmund segurou para garantir os três pontos e permanecer em quarto lugar na tabela da Bundesliga, apenas um ponto à frente do RB Leipzig, quinto colocado, com nove jogos restantes.

Agora, o time de Edin Terzic volta sua atenção para sua sexta campanha de mata-mata da Liga dos Campeões em oito temporadas, mas apenas uma vez nos últimos seis anos eles avançaram para as quartas de final. No entanto, o BVB avançou em suas últimas cinco eliminatórias na competição quando evitaram a derrota no primeiro jogo fora.

A equipe alemã chega ao segundo jogo na quarta-feira após uma sequência indiferente de resultados em casa, tendo vencido apenas quatro de seus últimos nove jogos no Westfalenstadion em todas as competições, mas estão invictos em seus últimos oito jogos em casa na Liga dos Campeões, o que é um bom presságio antes da visita do PSV.

Desde o empate no primeiro jogo com o Dortmund, o PSV acumulou sete pontos em três jogos da Eredivisie, seguindo uma vitória avassaladora por 7 a 1 sobre o PEC Zwolle e um empate em casa por 2 a 2 com o Feyenoord, com uma vitória magra por 1 a 0 fora de casa contra o Go Ahead Eagles no último fim de semana.

Sergino Dest marcou o único gol da partida disputada com equilíbrio aos 10 minutos – o 80º gol do PSV na Eredivisie em seu 25º jogo da campanha – para ajudar os Vermelhos e Brancos a preservar sua impressionante invencibilidade na liga e manter sua vantagem de 10 pontos na liderança sobre o Feyenoord.

A pesada derrota por 4 a 0 para o Arsenal na fase de grupos da Liga dos Campeões é uma das únicas duas derrotas sofridas pela equipe de Peter Bosz em 39 jogos em todas as competições até agora nesta temporada, mas sua resiliência será testada pelo Dortmund na quarta-feira.

De fato, o PSV viaja para o Westfalenstadion sem ter vencido em nenhuma de suas últimas 16 visitas à Alemanha em todas as competições, perdendo em 13 ocasiões; eles perderam cinco de seus últimos seis jogos na Liga dos Campeões, enquanto sua última vitória na Alemanha foi contra o Eintracht Braunschweig em dezembro de 1977.

No entanto, o PSV empatou por 1 a 1 em sua única visita anterior ao Dortmund em outubro de 2002, e considerando que venceram seus últimos três jogos fora de casa na liga nacional com um saldo agregado de 13-2, há motivos para otimismo de Bosz e companhia em garantir sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2006-07.