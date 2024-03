João Pessoa está no Top 5 dos destinos mais buscados para o feriado da Páscoa

22/03/2024 |

Uma das principais plataformas de buscas de hospedagem e passagens aéreas do Brasil – a Booking.com – divulgou, nesta quinta-feira (21), os cinco destinos mais procurados pelos brasileiros para o feriado da Páscoa, entre os dias 29 a 31 de março. João Pessoa (PB) foi incluída no Top 5, ao lado de destinos como Rio de Janeiro (RJ), Ubatuba (SP), São Paulo (SP) e Porto de Galinhas (PE).

A inclusão da capital paraibana no Top 5 confirma a tendência de crescimento do fluxo de turistas e vai além, conforme o secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues. “Vivemos um outro momento no Turismo, fruto de ações assertivas de promoção, capacitação de agentes de viagens e operadores e participação nas principais feiras de turismo do Brasil”, apontou.

De acordo com o secretário, atualmente, a rede hoteleira tem celebrado um forte crescimento na média de ocupação. “Nosso objetivo é conseguir não termos mais períodos de baixa estação e mantermos os turistas circulando pela cidade durante todos os dias do ano. Estamos caminhando para esse momento que tenho certeza que vai chegar”, enfatizou Daniel Rodrigues.

Sobre a Booking.com – Ao investir na tecnologia, que ajuda a facilitar o processo de viagem, a Booking.com conecta milhões de viajantes com experiências memoráveis todos os dias.

Destinos mais buscados por viajantes brasileiros para o feriado da Páscoa:

1) Rio de Janeiro (RJ)

2) Ubatuba (SP)

3) São Paulo (SP)

4) Porto de Galinhas (PE)

5) João Pessoa (PB)