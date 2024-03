Cícero Lucena entrega novos blocos cirúrgicos no Complexo Hospitalar de Mangabeira e Hospital do Valentina e reforça compromisso de zerar fila de espera

O prefeito Cícero Lucena já havia anunciado que a Prefeitura de João Pessoa vai zerar a fila de quem precisa de cirurgias eletivas na cidade por meio da estruturação da rede hospitalar. Nesta quinta-feira (7), o gestor reafirmou esse compromisso inaugurando o novo bloco cirúrgico do Complexo Hospitalar de Mangabeira e duas novas salas cirúrgicas do Hospital do Valentina – ambos com equipamentos e tecnologia de ponta, que já estão à disposição da população da Capital.

No Complexo Hospitalar de Mangabeira, que já vem passando por uma ampla requalificação, que inclui novos leitos de UTI, Centro de Diagnóstico por Imagem, reforma do Pronto Atendimento da Saúde Mental (Pasm), além de cozinha e refeitórios, Cícero conferiu de perto cada equipamento adquirido. São três salas cirúrgicas novas, com três mesas cirúrgicas e carros de anestesia, foco cirúrgico em LED, com mais de 20 horas de autonomia em caso de falta de energia, e duas torres de vídeo.

“A área de saúde é prioritária na gestão que tem responsabilidade. O primeiro ano foi muito difícil pra gente, com a pandemia, com a vacinação, mas Deus nos permitiu fazer um planejamento que agora começamos a colher fruto. Que seja em novos equipamentos, novos centros cirúrgicos, totalmente equipados no padrão igual ou melhor do que os particulares, a ação de construção de novas Unidades de Saúde da Família, com 40 equipes, para acabar com a vergonha de área descoberta. O Hospital Dia e tantos e tantos outros serviços. O Opera João Pessoa, o aplicativo que você pode entrar no João Pessoa na Palma da Mão, que se você estava numa lista, será agendado no máximo 10 dias. E Deus vai nos permitir zerar as filas de cirurgia na nossa cidade e a população terá a cirurgia e o atendimento no momento que precisar”, afirmou o prefeito.

O diretor do Complexo Hospitalar de Mangabeira, Alexandre César, disse que esse investimento chega para atender a demanda crescente de atendimentos na unidade hospitalar, em média de 650 por dia. Ele informou que, em 2022, passou de 5.700 atendimentos por mês para 13 mil em 2023. Esse ano, a projeção é de mais de 16 mil atendimentos mensais. O objetivo, segundo o diretor, é preparar o hospital para o futuro, de modo que ele não sofra qualquer colapso. “A população aumenta e a demanda aumenta. Como o prefeito Cícero disse, a gente precisa de um hospital que dê o que o particular dá igual ou melhor. Mas que sempre pense no futuro da população, para que as mudanças não sejam apenas pontuais, sejam mudanças para o futuro”, afirmou.

Já o Hospital Municipal do Valentina, que também já havia ganhado um novo Centro de Diagnóstico por Imagem na atual gestão, foi contemplado agora com a reforma completa do bloco cirúrgico e ampliação de duas pra três salas cirúrgicas, com o objetivo de aumentar o número de cirurgias de médias e grande complexidade realizadas no ano passado. O espaço ganhou novas camas elétricas, focos em LED de última geração, aspiradores, bisturis elétricos e carrinhos de anestesia.

“A gente tem toda estrutura para oferecer uma cirurgia de qualidade aos nossos pequenos pacientes do município e até aqueles de outras cidades do estado”, informou a diretora da unidade, Tânia Menezes. Ela também disse que a unidade passa a oferecer o Bera – um programa para medir a emissão acústica de bebês nos primeiros meses de vida. “Inclusive, a Secretaria de Saúde contratou um fonoaudiólogo, que se qualificou para prestar essa assistência”, explicou.

Inspeção de obra – Além da estruturação da rede hospitalar, o prefeito Cícero Lucena também inspecionou as obras da Unidade de Saúde da Família (USF) Planalto da Boa Esperança, em Gramame, que está com obras aceleradas para ser entregue em maio deste ano. O equipamento contará com quatro equipes de saúde da família para atender uma população de cerca de 16 mil moradores. Esse público terá acesso a um espaço confortável e salas climatizadas, consultas médicas, enfermagem, agentes de saúde, odontologia e farmácia, vacinas, entre outros serviços, como saúde da mulher, exames, clínica geral e telemedicina.

Avanços na Saúde – As três agendas do chefe do executivo municipal nesta quinta-feira completaram um dia especial para entrega de equipamentos, insumos, prestação de contas e anúncio de mais avanços na Saúde da Capital. Cícero Lucena contou com uma comitiva com o vice-prefeito Leo Bezerra, vereadores e secretários municipais.

Além da estruturação para cirurgias no Complexo Hospitalar de Mangabeira, Valentina e visita às obras da USF Planalto da Boa Esperança, foi entregue o prédio novo do CAPS David Capistrano, em Tambauzinho, ambulatório Lúpus no Hospital Municipal Santa Isabel, salas de cirurgia no Prontovida, além da ordem de serviço para reforma e melhoria em mais oito USFs.

“O Saúde Day, o dia da Saúde, é o dia que a gente está mostrando a população, ao usuário do SUS, tudo aquilo que a gente conseguiu fazer durante esse tempo de gestão. Nós estamos, definitivamente, mostrando como a saúde de João Pessoa está sendo tratada. Por exemplo, que o Samu tinha cinco ambulâncias quando o prefeito Cícero assumiu, hoje tem 12. Os PSFs tinham 58 equipes sem médicos, hoje nós temos todas as equipes com médicos. Tínhamos 93 prédios da unidade básica de saúde da Atenção Primária sucateados e hoje já vamos em mais de 40 prédios reformados”, afirmou o secretário Municipal de Saúde, Luís Ferreira.