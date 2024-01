Thardelly Lima confirma participação em nova novela da Globo

O ator paraibano Thardelly Lima confirmou, nesta terça-feira (9), sua participação na próxima novela das 6h da Globo. “No Rancho Fundo” deve ser exibida a partir de abril deste ano, após o fim de “Elas Por Elas”.

A confirmação de Thardelly veio em uma publicação no Instagram. O ator, que já teve várias outras passagens em produções da Globo, celebrou o início de mais um projeto na emissora.

O ator paraibano Thardelly Lima, que já trabalhou com a dupla de diretores em “Mar do Sertão”, deve estar entre o elenco. A informação foi dada por ele de forma superficial no Bom Dia Paraíba, da TV Cabo Branco, em 2023.

No Rancho Fundo

Segundo o spoiler dado pela Globo, a novela vai se passar na cidade fictícia de Lasca Fogo, ambientada no Cariri paraibano, na época atual. O romance entre os personagens Quinota e Marcelo, que vivem em duas realidades distintas, deve ser o centro da trama.

Seduzida, ela (Quinota) se entrega a Marcelo. Em meio ao encantamento e ao flagrante de Zefa Leonel, mãe da jovem, surge um casamento forçado entre os dois. Afinal, numa cidade como Lasca Fogo, onde a honra de uma família fala mais alto do que os romances dos tempos modernos, a reputação de Quinota estaria arruinada sem a união oficial. A confusão dá início à história da próxima novela das seis, de nome provisório ‘No Rancho Fundo, uma comédia romântica contemporânea que narra a trajetória de Quinota e sua família em meio às dificuldades do sertão, explorando o choque cultural e social da região com a metrópole”, disse a Globo em comunicado.

A novela foi escrita por Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman, e é livremente inspirada na peça “A Capital Federal”, de Artur Azevedo.

A previsão é que a novela seja exibida entre abril e novembro de 2024. O nome “No Rancho Fundo” é provisório, ainda segundo a Globo.

Guerreiros do Sol

A novela “Guerreiros do Sol”, que deve ser lançada em 2024 e ter a versão em TV aberta exibida na Globo em 2025, também tem ambientação na Paraíba.

A obra foi escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, tem 45 capítulos e está sob direção artística de Rogério Gomes, responsável pelo remake de “Pantanal”. A história deve fazer uma releitura da história de Lampião e Maria Bonita.

A atriz paraibana Isadora Cruz deve interpretar uma mocinha, porém, desta vez, a personagem será casada com um coronel décadas mais velho, interpretado por José de Abreu, que também esteve no elenco de ‘Mar do Sertão’. Os detalhes da personagem foram divulgados pelo jornal O Globo.