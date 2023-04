Com iniciais 1, 2 e 8

Secretaria de Saúde reforça atendimento e atualização do Cartão SUS poderá ser feito nas USFs

19/04/2023 | 20:00 | 290

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS) disponibiliza, a partir desta quinta-feira (20), as unidades de saúde da família (USF) como reforço para realizar a atualização dos Cartões SUS iniciados pelos números um, dois e oito. O usuário que optar por fazer essa atualização na USF deve esperar um prazo de cinco dias úteis para recebimento do novo documento, que será entregue no mesmo lugar em que deu entrada. As unidades funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h nos dias úteis.

“Pensando no bem-estar da população de João Pessoa, resolvemos disponibilizar as nossas unidades de saúde da família para dar um reforço a essa atualização dos Cartões do SUS com números iniciais 1, 2 e 8. Quem optar por esse atendimento nas USFs, deverá dar entrada e aguardar cinco dias úteis para receber o novo documento no mesmo local”, orientou Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde da SMS.

Além das USFs, quem preferir pode comparecer também à sede do serviço, localizada à Avenida Rui Barbosa, no bairro da Torre, com os documentos pessoais em mãos. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em horário corrido, ou seja, sem pausa para o almoço.

Para atualização do Cartão SUS é necessário ter em mãos um documento de identificação com foto – sendo válido RG, CNH, carteira de trabalho – CPF e um comprovante de residência de João Pessoa, no nome do usuário. Para casos de menores de idade é preciso documento de identidade com foto de um dos pais, comprovante de residência de João Pessoa em nome de um dos pais e certidão de nascimento ou RG do menor. Para mais informações, os usuários podem ligar, nos dias úteis, das 8h às 16h, para o número 3214-7981.

Cartão SUS – O Cartão Nacional de Saúde (CNS) é o documento de identificação do usuário do SUS. Com ele em mãos, é possível ter acesso aos serviços de saúde de forma mais fácil e rápida, permitindo a identificação dos usuários por meio de um número único para cada cidadão.

Mesmo as pessoas com plano de saúde privado precisam ter o Cartão SUS, uma vez que serviços básicos, a exemplo da vacinação, só acontecem mediante a apresentação do Cartão tanto para adultos quanto para crianças.