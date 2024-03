onde assistir, arbitragem e estatísticas

Os dois jogos atrasados da quarta rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2024 estão marcados para o fim de semana, e um deles é CSP x Treze. Tigre e Galo medirão forças a partir das 16h30 do sábado (9), no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

O CSP vem de derrota para o Serra Branca, já pela oitava rodada, mas está no G-4, na quarta colocação. O Tigre soma 10 pontos, após conseguir três vitórias e um empate, além de sofrer três derrota. A busca é por surpreender e beliscar uma vaga nas semifinais do estadual.

Já a situação do Treze é mais confortável. Assim como Botafogo-PB e Sousa, o Galo fez uma partida a menos que o CSP e, mesmo assim, soma mais pontos: com quatro vitórias e duas derrotas, o Alvinegro tem 12 pontos e está na terceira colocação geral.

Dia, hora e local de CSP x Treze

Dia: 9/03

Hora: 16h30

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

Transmissão de CSP x Treze

Onde assistir : as TVs Cabo Branco e Paraíba transmitirão a partida para todo o estado, com narração de Kako Marques , comentários de Phillipy Costa e reportagens de Juliana Bandeira e Mário Aguiar .

: as e transmitirão a partida para todo o estado, com narração de , comentários de e reportagens de e . Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de CSP x Treze ficarão por conta da CBN , com Edson Maia na narração, Apolo Ricarte nos comentários e Marcos Siqueira nas reportagens.

pelas ondas do rádio, as emoções de CSP x Treze ficarão por conta da , com na narração, nos comentários e nas reportagens. Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes de Botafogo-PB x Fortaleza lance a lance.

Escalações prováveis

CSP: João Manoel, Odair, Alan, Antoniel e Tenório; Beckham, Emersonn Bastos e Natalício; Betinho, Erivan e Mano Walter. Técnico: Josivaldo Alves.

João Manoel, Odair, Alan, Antoniel e Tenório; Beckham, Emersonn Bastos e Natalício; Betinho, Erivan e Mano Walter. Josivaldo Alves. TREZE: Igor Rayan, Guilherme Lucena, Luiz Fernando, Rafael Castro e Higor; Edmundo, Juninho e Matheus Chaves; Lucas Mineiro, Thiaguinho e Will Viana. Técnico: William De Mattia.

Arbitragem

Árbitro principal: Ruthyanna Camila

Ruthyanna Camila Assistente 1: Luís Felipe

Luís Felipe Assistente 2: Adailton Anacleto

Adailton Anacleto Quarto árbitro: Romário Medeiros

Dia a dia do Treze

Na quarta-feira, o Treze foi derrotado pelo Maranhão, em São Luís, pela quinta rodada da Copa do Nordeste.

O dia seguinte ao da derrota para o Maranhão foi de viagem de volta para casa, com reapresentação marcada para a sexta-feira. Também na quinta-feira, o clube comunicou oficialmente o desligamento do meia Léo Cereja, que já não havia sido relacionado para a partida pela Copa do Nordeste

