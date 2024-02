Prefeitura alerta sobre importância da vacinação contra a dengue e cuidado com focos do Aedes aegypti

Toda a rede municipal de saúde está mobilizada para a realização do trabalho preventivo contra a dengue, com o monitoramento, identificação e controle dos focos do mosquito e com a assistência preventiva com a vacinação de crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos, que já podem receber o imunizante Qdenga, disponível em todas as salas de vacina da capital. Além disso, a Prefeitura de João Pessoa faz o chamamento para as pessoas que precisam completar os esquemas vacinais, aprazados nas cadernetas.

“A toda a população segue o alerta para a prevenção e a responsabilidade do cuidado. É importante o olhar socioambiental e o cuidado individual das pessoas para as casas, os ambientes residenciais onde possam acumular água para evitar focos do Aedes aegypti, sobretudo pais e responsáveis de crianças e adolescentes inseridos nos grupos para vacinação contra a dengue, devem levar seus filhos para garantir as doses para se proteger e evitar complicações pela doença, no caso de contato com o vetor transmissor”, orientou Fernando Virgolino, coordenador da Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Nesta quinta-feira (29), as doses podem ser administradas de forma rápida e segura, nas unidades de saúde da família, que funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h, no Centro Municipal de Imunização e nas Policlínicas Municipais, que atendem no período das 8h às 16h.

Há também os três pontos extras localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, e no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, que atendem de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h, e no Shopping Tambiá, funcionando das 12h às 20h. Todos com a administração de todas as vacinas, que fazem parte do calendário de rotina e das campanhas ativas, facilitando a vida do usuário que não pode ir até um serviço de saúde durante o horário comercial.

Contra Covid-19 – A vacina que protege contra Covid-19, passou a ser incorporada ao Calendário Vacinal de rotina da criança, conforme o Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. O objetivo principal da vacinação é reduzir casos graves e óbitos pela covid-19. Por isso, é fundamental alcançar elevadas e homogêneas coberturas vacinais para todos os grupos com indicação.

Contra a Dengue – A proteção contra a dengue tem o esquema de vacinação com a recomendação de duas doses, com intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada). Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

A vacina contra Covid-19 pode ser administrada simultaneamente com qualquer outra que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais. Já a vacina que protege contra a Dengue pode coadministrada simultaneamente com os imunizantes inativados do Calendário Nacional de Vacinação do adolescente, exceto as vacinas vivas e atenuadas, que precisam ser administradas com o intervalo de 30 dias.

Dados Epidemiológicos – De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil chegou à marca de 973.347 casos prováveis de dengue e 195 mortes pela doença desde janeiro deste ano. Outras 672 mortes estão sendo investigadas. Ainda de acordo com a pasta, neste mesmo período em 2023 o país tinha um total de 128.842 casos de dengue.

Já em João Pessoa, de acordo com o monitoramento e acompanhamento da Vigilância Epidemiológica, em 2023 foram 4.659 casos notificados de dengue e 4.154 confirmados de infecção pela doença. Nos dois primeiros meses de 2024 esse número representa 1.070 de casos notificados e 358 confirmados.

Documentação – Para ter acesso à vacina das campanhas ativas e do calendário de rotina o usuário deve apresentar um documento oficial, Cartão do SUS e a Caderneta de Vacinação ou o Cartão de Vacina.

Locais de vacinação nesta quinta-feira (29):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) 9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – ( Apenas whatsapp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)