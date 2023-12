Pessoas negras são vítimas de 92% dos homicídios registrados na Paraíba, revela Atlas da Violência

Os homicídios de pessoas negras na Paraíba representam 92% do total registrado no estado. O número faz parte do Atlas da Violência 2023, divulgado nesta terça-feira (5), e faz referência ao ano de 2021. A pesquisa é feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), com base em fontes do Ministério da Saúde e outros órgãos.

Com esse recorte, a Paraíba aparece entre os sete estados brasileiros onde existem o maior número de proporcionalidade de pessoas negras mortas em homicídios em relação a não negros (92% x 8%), como é caracterizado pelo Atlas da Violência. Apenas seis estados, Alagoas, Amapá, Bahia, Sergipe, Pará e Ceará, na ordem, se encontram à frente do estado no ranking. (Veja o ranking abaixo)

Além disso, a Paraíba aparece como o quarto estado mais perigoso para pessoas negras no Brasil, levando em consideração o risco que essa população tem de sofrer homicídios no território estadual.

No estado, conforme o levantamento, uma pessoa negra tem uma probabilidade 5,4 maior de sofrer um homicídio do que uma pessoa não negra. Os números são relativos ao ano de 2021.

A Paraíba, nesse ranking de risco relativo de uma pessoa negra ser morta, só aparece atrás de Alagoas, que apresenta 36,6 vezes mais chances, Amapá e Rio Grande do Norte, na sequência.

No âmbito nacional, o risco relativo de uma pessoa negra ser morta aumentou entre 2019 e 2021, passando de 2,6 para 2,9. Assim, ainda que a taxa de homicídios de negros tenha diminuído de forma geral no país, a letalidade de pessoas negras segue aumentando no geral.

O Atlas também aponta que, nacionalmente, os negros são a maioria das vítimas de mortes violentas no Brasil. Foram 36.922 homicídios em 2021.

Naquele ano, a população negra respondeu por 77,1% dos mortos, com uma taxa de 31 homicídios para cada 100 mil habitantes.

Homicídios de pessoas negras na Paraíba desde 2011

Em números absolutos de homicídios de pessoas negras na Paraíba, desde 2011, o estado apresentou uma redução de 31, 3% até 2021, o que que representa uma queda no número geral de assassinatos contra pessoas negras no estado. Pegando somente o recorte entre 2020 e 2021, também houve uma redução de um ano para outro, na casa de 1,4%. Em relação ao recorte de 2016 até 2021, o número da queda chega a 16, 6%.

Sobre a taxa de homicídios de negros por estado, no período de 2011 a 2021, a diminuição foi na casa de 39% na Paraíba.

Com base nos números, o Atlas da Violência destaca que existe a urgência de se combaterem práticas racistas que levam a números consideráveis de violência contra pessoas negras, formulando políticas públicas específicas que “mitiguem a desigualdade racial, a partir de um conjunto estratégico de ações, que mobilize diferentes áreas de políticas públicas, como da educação, saúde, cultura e segurança, é urgente garantir direitos e promover condições de vida favoráveis para uma parcela da população que é violentada desde os tempos coloniais”, como diz o relatório.