Bloco Muriçocas do Miramar faz homenagem a Chico César no Carnaval 2024

A quarta-feira mais esperada do ano para quem ama folia chegou. O zum zum zum já dá para ser ouvido e, neste caso, ninguém quer ver o barulho parar. São as Muriçocas do Miramar. Abram alas, que elas vão voar! A expectativa da direção do bloco é a mesma de sempre: arrastar uma multidão de foliões pela Avenida Epitácio Pessoa. Este ano, o bloco faz uma homenagem ao cantor, compositor, jornalista e escritor paraibano Chico César.

O fundador e diretor do bloco, Mestre Fuba, promete uma programação ainda mais vasta com a valorização da cultura popular. “Este ano, estamos homenageando Chico César e é mais que merecido. Vamos garantir muita alegria também com a apresentação de grupos de frevo, maracatu, escolas de samba, tribos indígenas, porque também valorizamos a cultura popular. A gente tem ainda o que costumamos chamar de exposição itinerante de estandartes, onde serão expostos 38 estandartes que representam os artistas plásticos”, informou. A animação está garantida pelas apresentações de Chico César – o homenageado, Fuba e Juzé.

E, para 2024, toda essa perspectiva vem acompanhada de um sentimento diferente, como garante Mestre Fuba. “Esse ano eu vejo como um divisor de águas. Será algo inédito, porque esse projeto do Via Folia, esse novo modelo traz mais segurança. Teremos reconhecimento facial, uma linda decoração, camarote especial. Vamos dar um salto de qualidade com essas novidades. Vai ser bom para os foliões, porque é a garantia de mais segurança, com policiamento adequado. A Prefeitura de João Pessoa está trazendo um novo tempo para o Folia de Rua”, ressaltou.

Completando 38 anos de história, as Muriçocas do Miramar desfilam neste dia 7 de fevereiro com uma programação que promete proporcionar momentos inesquecíveis aos foliões. Os participantes se concentram a partir das 20h, na Praça das Muriçocas, e aguardarão os fogos de artifício que anunciam a saída oficial do bloco, às 21h30, em direção à Orla. “Muriçocas celebram a alegria”, encerra Fuba, resumindo o bloco Muriçocas do Miramar em uma frase.

Muriçocas é folia e alegria – Quem concorda totalmente com a frase do Mestre Fuba é a professora Luciene Balbino. Há mais de 10 anos ela entra na folia e segue as Muriçocas do Miramar na maior prévia carnavalesca do Brasil. E ela não vai sozinha. Filhos, sobrinhos e amigos se juntam a Luciene, percorrendo a Avenida Epitácio Pessoa atrás dos trios elétricos.

A professora conta que o que mais a deixa encantada no bloco é ver as tradições serem mantidas. “Gosto de ver os estandartes que são expostos no bloco, a multidão acompanhando os trios elétricos e cantando a música. Já começo me animar só em falar. É muita alegria ver o bloco das Muriçocas desfilar”, enfatizou.

Para 2024, Luciene Balbino espera muita paz durante o desfile. “A minha expectativa é se divertir em meio à multidão em paz. Espero que haja mais investimento na segurança, nos primeiros socorros, para tornar à noite desse bloco festivo feliz e alegre para todos que gostam de ir como eu”, resumiu.

