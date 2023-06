Diálogo

Funjope realiza plenária online para fortalecer debate sobre a Lei Paulo Gustavo

31/05/2023 | 19:00 | 62

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), junto ao Comitê Consultivo Municipal da Lei Paulo Gustavo, programou um encontro virtual para esta quinta-feira (1º), a partir das 18h. A plenária está aberta a qualquer interessado, como artistas, produtores e demais trabalhadores da cultura. O objetivo é fortalecer o debate em torno da LPG.

Para entrar na reunião, basta clicar no link. Se desejar participar por telefone, o número é +1.512.647.1431 PIN: 2810926927#. Clicando no link, é possível ver os números de telefone para esta reunião. A plenária virtual também poderá ser acessada no YouTube da Funjope – Funjope Oficial – no link.

A base da LPG prevê que a comunidade de artistas possa apresentar ao poder municipal seus projetos de atividades culturais. Nestas plenárias são apresentadas as propostas dos movimentos culturais e sociais para a construção dos editais da LPG no município. A Lei Paulo Gustavo – Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, destina R$ 6.995.522,21 milhões para o município de João Pessoa. Com este recurso, a intenção é amenizar os efeitos da pandemia da Covid-19.

Essa mobilização da comunidade de artistas conta com a parceria da Central Única de Favelas (Cufa) e da Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP) do município.

Ouvir as comunidades de artistas é uma prática adotada pela Funjope desde 2021, discutindo seus editais, realizando conversas públicas, traduzindo e explicando os editais, orientando como cada grupo de artistas pode fazer seus projetos.

Canais online – A Funjope disponibiliza três canais para envio de propostas. Um formulário, que pode ser acessado no link https://forms.gle/BqRvf5sF8X6biGdv5; um e-mail específico da lei, [email protected], e ainda a plataforma 1doc – https://joaopessoa.1doc.com.br – bastando, para isso, selecionar o setor Funjope – Lei Paulo Gustavo e o assunto ‘Propostas para Editais da Lei Paulo Gustavo’.